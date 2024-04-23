"الغرف التجارية" تؤكد التزام التجار بتنفيذ مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع الأساسية

أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، على التزام التجار ومؤدي الخدمات بكل أنحاء الجمهورية بتطبيق وتنفيذ المبادرة التي أعلنتها الحكومة مؤخرا بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيض أسعار السلع الأساسية للتخفيف على المواطنين ومواجهة الارتفاع في الأسعار والناتج عن الأزمة الاقتصادية العالمية التي اشتدت مع التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة العربية، مؤكدا تنفيذ المبادرة بصورة عاجلة تيسيرا على المواطنين، والمساهمة في عودة استقرار الأسواق.

وأوضح الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، أنه تم التوافق مع الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية على خفض أسعار الخبز السياحي؛ بدءا من يوم الأحد القادم بنسبة من 30% إلى 45%، لتصبح الأسعار الجديدة كما يلي:

▪ رغيف وزن 80 جراما: ​​150 قرشا (وصل إلى 300 قرش في الفترة الماضية)

▪ رغيف وزن 40 جراما: ​​75 قرشا

▪ رغيف وزن 25 جراما: ​​50 قرشا

▪ رغيف خبز إفرنجا 50 جراما: ​150 قرشا

▪ رغيف خبز إفرنجا 35 جراما: ​100 قرش



وأضاف رئيس غرفة القليوبية التجارية، أنه مع انخفاض أسعار القمح، انخفضت معه أسعار المكرونة، ما أدى إلى بدء انخفاض أسعار الأرز المحلى كبديل.

وأكد الفيومي، أنه بالفعل بدأ المواطن يشعر بانخفاض أسعار السلع الأساسية، ووفرة واضحة في المعروض بالأسواق من كل أنواع السلع الأساسية وغيرها، بعد الإفراجات التي تجاوزت 8 مليارات دولار، وبدأت المنافسة بين المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية في عمل عروض وتخفيضات في الأسعار.

وأكد أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، استمرار انخفاض أسعار الجملة لكل السلع الأساسية الذي تجاوز 40% في القمح و30% في الدقيق و40% في زيت الصويا والعباد، و35% في الذرة، وأوضح أن هذا الانخفاض في الأسعار الحالية، بدأت تظهر آثاره تدريجيا في أسعار التجزئة. (البقالين) مع انتهاء الأرصدة المخزونة لديهم بالأسعار السابقة قبل التعويم وإطلاق المبادرات الحكومية المتتالية.

وتوقع د. الفيومي، استمرار الانخفاض خلال الفترة القادمة مع انتهاء تلك الأرصدة، ووقتها سيشعر المواطن بالانخفاض فعليا في الأسعار وتعود حالة الاستقرار للسيطرة على الأسواق من جديد وانفراجة كبيرة في المعروض من السلع وهو أكبر دليل على نجاح المبادرات بفضل تكاتف النجار الشرفاء مع الحكومة وحفاظا على أمن واستقرار البلاد.