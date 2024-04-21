أسعار الفراخ البيضاء.. بورصة الدواجن اليوم

يقدم موقع «الدستور» نشرته اليومية لاسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن وعرض آخر تحديث وصلت إليه أسعارها أثناء التداول في معاملات اليوم.

ننشر في التقرير التالي أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأحد 21 أبريل 2024 في آخر تحديث للأسعار المتداولة في بورصة الدواجن اليوم مع العلم أنه يجب إضافة عدة جنيهات لوصولها للمستهلك.

أسعار الفراخ البيضاء

انخفض سعر الفراخ البيضاء ليصل إلى 75 جنيها

سعر الفراخ الساسو 88 جنيها

سعر فراخ امهات بيضاء 75 جنيها

اسعار الكتاكيت

سعر كتكوت أبيض شركات 33 جنيها

سعر كتكوت أبيض قطعان 28.25 جنيها

سعر كتكوت ساسو 15 جنيها

سعر كتكوت ساسو بيور 16 جنيها

سعر كتكوت بلدي 8 جنيهات

سعر كتكوت هجين 11 جنيها

اسعار البيض اليوم

سعر بيض أبيض 148 جنيها

سعر بيض أحمر 150 جنيها

سعر بيض بلدي 135 جنيها

سعر البط اليوم

سعر بط بلدى 115.00 جنيها

سعر بط مسكوفى 95.00 جنيها

سعر بط مولار 70.00 جنيها

سعر بط فرنساوى 65.00 جنيها

سعر بط البغال 80.00 جنيها

اسعار الأعلاف اليوم

علف بادي 23% 24،000 جنيها

علف نامي 21% 23،950 جنيها

علف ناهي 19% 23،850 جنيها

علف بادي نامي 21.5% 22.450 جنيها

علف بيض انتاجي 16% 18.200 جنيها

علف بيض انتاجي 18% 19.100 جنيها

تراجع اسعار الدواجن والبيض

وفي تصريح سابق لـ سامح السيد رئيس شعبة الدواجن صرح أنه من المتوقع أن ينخفض سعر الدواجن على مدار الفترة القادمة مع انتظام الدورات الإنتاجية فى المزارع وكذلك السبب في هذا الانخفاض هو أسعار الأعلاف السبب الرئيسى فى التراجعات بعد الإفراجات الجمركية المتتالية غير المسبوقة عن البضائع.

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