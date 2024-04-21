الأحد 21 أبريل 2024
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مصر

محافظ بورسعيد يشدد على متابعة قرار تخفيض أسعار الخبز السياحى

الخبز السياحى
الخبز السياحى

شدد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان اليوم، على مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز خاصة السياحية والإفرنجية، للتأكد من التزامها بالمواصفات المطلوبة، وخفض أسعار رغيف الخبز السياحي بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية، مع التأكد من إعلان المخابز عن أسعار وأوزان رغيف الخبز السياحي في مكان ظاهر.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجهات القيادة السياسية بمراقبة الأسعار وضبط الأسواق، حرصا على مصالح المواطنين، ووفقا للقرار الصادر عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تخفيض أسعار الخبز السياحي بعد تراجع سعر الدقيق بنسبة حوالي 35%، وسيتم تطبيق قرار أسعار الخبز السياحي الجديدة اعتبارا من الأحد.
ومن المقرر أن يكون سعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جراما 150 قرشا، ورغيف الخبز وزن 40 جراما 75 قرشا، ورغيف الخبز 25 جراما 50 قرشا، كما تضمنت أيضا سعر الفينو بجنيه واحد للرغيف وزن 25 جراما، وبسعر 150 قرشا لرغيف الفينو وزن 50 جراما.

محافظ بورسعيد عادل الغضبان مديرية التموين تكثيف الحملات الرقابية على المخابز الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية سعر رغيف الخبز السياحي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

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