"التموين" توقف صرف الخبز 8 ساعات اليوم

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن توقف العمل بمنظومة الخبز لمدة 8 ساعات اليوم الخميس، بدءًا من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 5 فجرًا.

التوقف عن صرف الخبز يرجع لإجراء شركات البطاقات الذكية صيانة دورية لرفع كفاءة الخوادم والحواسيب المستخدمة في منظومة الخبز البلدى المدعم، على أن تعود للعمل بشكل طبيعى في تمام الساعة الـ5 فجرًا.

توفير الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية

كانت استعرضت وزارة التموين والتجارة الداخلية تقريرا عن مظلة الحماية الاجتماعية في توفير الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية بما يقارب 250 إلى 270 مليون رغيف يوميًا لـ72 مليون مواطن مستفيد من صرف الخبز المدعم بسعر ثابت 5 قروش للرغيف الواحد.

ونجحت الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية على مدار أكثر من عام ونصف العام في تطبيق منظومة القاهرة الكبرى الخاصة بالمخابز السياحية، من حيث توفير الدقيق الفاخر استخراج 72% للمخابز الإفرنجية للحد من ارتفاع أسعار الخبز السياحي في الأسواق، حيث بدأت الوزارة تنفيذ المنظومة في محافظات "القاهرة والجيزة والقليوبية" عقب ارتفاع أسعار الخبز السياحي في الأسواق نتيجة اضطرابات الأسواق وتغير سعر الدقيق يوميًا، ما جعل الوزارة تقوم بتوفير الدقيق الفاخر للمخابز بالسعر الحر وصرفه تحت إشراف مديريات التموين والتجارة الداخلية، الأمر الذى أدى الى تراجع أسعار الخبز السياحي للمستهلك من غير حاملي البطاقات التموينية والذين يبلغ عددهم ما يقرب من 30% من إجمالي عدد المواطنين، كما توفر الوزارة الخبز المدعم لما يقرب من 72 مليون مواطن.

وطبقت وزارة التموين منظومة القاهرة الكبرى على مدار أكثر من عام ونصف العام، حيث وفرت الدقيق استخراج 72% للمخابز الإفرنجية، ما ساهم في توفير الخبز السياحي للمواطنين من غير حاملي البطاقات التموينية بسعر عادل بعدما كانت تشهد الأسواق ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الخبز السياحي.

توفير الدقيق الفاخر للمخابز الإفرنجية بالسعر الحر

واعتمدت وزارة التموين والتجارة في تطبيق منظومة القاهرة الكبرى على تسهيل إجراءات التراخيص للمخابز الإفرنجية، والموافقة على ترخيص المخابز بمساحة 52 مترًا بدلًا من 60 مترًا وارتفاع 3.10 متر للمخبز بدلًا من 4 أمتار، في إطار الحرص على دخول المخابز ضمن القطاع الرسمي للدولة، كذلك توفير الدقيق الفاخر للمخابز الإفرنجية بالسعر الحر وفق آليات السوق، وتوفير الأقماح للمطاحن والتي تقوم بدورها، بإنتاج دقيق استخراج 72% وتسليمه لمستودعات الشركة القابضة للصناعات الغذائية حيث تتولى المستودعات صرف الدقيق للمخابز مباشرة بالسعر الحر وفق آليات السوق، ما ترتب عليه سرعة قيام أصحاب المخابز غير المرخصة إلى الدخول في القطاع الرسمي والترخيص للحصول على الدقيق من وزارة التموين وفق آليات السوق الحر بعيدًا عن كثرة الوسطاء من السماسرة أو التجار والمستوردين.



أبرز ما يميز منظومة وزارة التموين والتجارة الداخلية هو مطالبة المخابز باستمرار تطبيق المنظومة وتوفير الدقيق استخراج 72% بالسعر الحر وفقًا للأسعار المقررة من وزارة التموين بعيدًا عن اضطرابات الأسواق والسماسرة أو التجار والمستوردين، الأمر الذى يحد من ارتفاع أسعار الخبز السياحي وإحداث توازن في الأسعار، وذلك في إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء على المواطنين خاصة من غير حاملي البطاقات التموينية وسهولة حصولهم على الخبز بسعر عادل وغير مبالغ فيه، كما ساهمت المنظومة في توفير الدقيق الفاخر للمخابز الإفرنجية في الحد من تهريب الدقيق المدعم من المخابز البلدية وإعادة نخله وطرحه فى السوق السوداء واستخدامه في المخابز الإفرنجية لإنتاج الخبز السياحى بالغش والتدليس، حيث لأول مرة تطالب المخابز الإفرنجية باستمرار تطبيق منظومة وزارة التموين بعدما كانت تعمل بعيدًا عن الوزارة وبدون ترخيص، حيث نجحت وزارة التموين في جذب المخابز غير المرخصة وتحويلها إلى مخابز مرخصة تعمل تحت مظلة الوزارة.