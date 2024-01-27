ضبط مخالفات تموينية في حملة على مخابز السنطة بالغربية

تشكلت حملة تموينية في فجر اليوم السبت، في دائرة مركز ومدينة السنطة، حيث بدأت الحملة عملها مشيًا على الأقدام منذ الساعة الثالثة صباحًا، تم تشكيل الحملة بتوجيهات من المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، وبرئاسة إبراهيم عبد الهادي، مدير إدارة تموين السنطة، وبمشاركة السيد أحمد الحوالة، مدير الرقابة التموينية، وفؤاد سرحان وحسام الجابري، المفتشان بإدارة تموين السنطة.

وتهدف هذه الحملة إلى تفقد الحالة التموينية في دائرة مركز السنطة، والرقابة على جودة رغيف الخبز المدعم ومدى مطابقته للمواصفات القانونية، وذلك استنادًا إلى تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وطارق رحمي محافظ الغربية، وبرئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية.

وقد أسفرت الحملة عن تحقيق النتائج التالية:

جرى تحرير محضر إثبات حالة تصرف في 5 شكائر دقيق بلدي مدعم بوزن 50 كجم، واستخراج 87.5% من وزنها.

كما تم تحرير محضر جنحة تجميع كمية من الخبز البلدي المدعم، بلغت 1500 ألف وخمسمائة رغيف، قبل بيعها في السوق السوداء.

وكذلك تم تحرير محضر إثبات حالة نقص وزن بمقدار 19 جراما في الرغيف الواحد.

كما تم تحرير 2 محضر إثبات حالة نقص وزن بمقدار 16 جراما في الرغيف الواحد.

وتم تحرير 2 محضر إثبات حالة نقص وزن بمقدار 15 جراما في الرغيف الواحد.

كما تم تحرير محضر إثبات حالة نقص وزن بمقدار 9 جراما في الرغيف الواحد.

وذلك بعد أن تم تحقيق أوزان 100 رغيف في كل مخبزة على حده.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر بالمخالفات المرتكبة وجارٍ تحصيل الغرامات المالية المستحقة على المخابز البلدية المخالفة.

يأتي ذلك في إطار الحرص على ضمان جودة المنتجات التموينية ومكافحة التجارة غير المشروعة والغش في الأوزان، وتعكس هذه الجهود التزام الحكومة بمكافحة التلاعب وضمان توافر المنتجات الغذائية ذات الجودة العالية للمواطنين.

حملة على مخابز

حملة على مخابز