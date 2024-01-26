أهالي كفر شبرا اليمن في الغربية: "حياة كريمة" حققت أحلامنا

قال أهالي قرية كفر شبرا اليمن مركز زفتى، بمحافظة الغربية، إن ما تم تنفيذه ضمن مبادرة حياة كريمة كان حلمًا يراود أهالى القرى بشكل عام، حيث أن المواطنين داخل القرى عاشوا في معاناة لسنوات طويلة نظرًا لانعدام الخدمات العامة داخلها، لكنها أصبحت مثل المدينة في كافة الخدمات ولا ينقصها أي شيء، بعد ما ظهرت المشروعات للنور يوم بعد آخر داخل القرية ضمن قري الريف المصري، وذلك بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

وتنفذ مشروعات المبادرة في محافظة الغربية كمرحلة أولى داخل 54 قرية و88 تابعا لها، واختير مركز زفتى ضمن 8 مراكز لتنفيذ تلك المشروعات الخدمية العملاقة، بتكلفة تتخطى 4.5 مليار جنيه.

الدكتور جهاد حجازي، أحد شباب القرية، أكد أنه تم الانتهاء من إنشاء مركز شباب وملعب في قرية كفر شبرا اليمن، وأشار إلى أنه كان حلمًا يسعى إليه الجميع في القرية منذ فترة طويلة، في الماضي، لم يكن هناك مركز شباب يخدم الشباب في القرية والقرى المجاورة، وكان على الشباب الذهاب إلى المدينة لممارسة الأنشطة الرياضية، ما كان يشكل صعوبة ومجهودًا كبيرًا، ولكن الآن، مع إنشاء مركز الشباب والملعب، أصبح لدى أطفال القرية مركزًا مجهزًا يمكنهم من ممارسة الرياضة والأنشطة المختلفة، فالحلم أصبح حقيقة وتم الإنتهاء من إنشاء وتشطيب مركز الشباب على أعلى مستوى، حيث تم إنشاء ملعب سباعي جديد ومبنى إداري يضم الرياضات الفردية.

وأضاف: "لم تتوقف المبادرة على البناء والتعمير وإعادة تأهيل البنية التحتية للقرية فقط، بل تقديم ندوات تثقيفية وتوعوية للمواطنين، حيث تم تنظيم عدة قوافل بجميع أنحاء المحافظة تنفيذًا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، شملت كل التخصصات وندوات ودروس محو أمية".

فيما أعرب بلال حجازي، أحد أهالي قرية شبرا اليمن، عن سعادة الأهالي بظهور مشروعات حياة كريمة، مضيفا أنه تم الانتهاء من مدرسة شبرا اليمن الثانوية، وبناء مركز طب الأسرة في القرية بنسبة 100% أيضًا، قائلًا: “كان الطلاب في الماضي يضطرون للذهاب إلى المدينة للحصول على التعليم في المرحلة الثانوية، والتي تبعد عن القرية حوالي 12 كيلومترًا، وبفضل مشروع حياة كريمة، أصبحت لدى الطلاب الآن مدرسة ثانوية في القرية تلبي احتياجاتهم التعليمية”.

توفير خدمات طبية أفضل في القرية

بالإضافة إلى ذلك، تم توفير خدمات طبية أفضل في القرية من خلال بناء مركز طب الأسرة، وفي الماضي، كان على السكان القرى المجاورة السفر لمسافات طويلة للحصول على الرعاية الصحية الأساسية، ولكن الآن، مع وجود المركز الصحي في القرية، يمكن للأهالي الحصول على الخدمات الطبية الضرورية بسهولة وقرب، وكذلك تم تنفيذ العديد من المشروعات الأخرى في إطار مبادرة حياة كريمة في قرية شبرا اليمن، بعض هذه المشروعات تشمل توفير المياه الصالحة للشرب، وتحسين البنية التحتية للطرق والصرف الصحي، وتوفير فرص العمل والتدريب المهني للشباب، حسب حجازي.

وأوضح حجازي، أن المشروعات تركت أثرًا عظيمًا في نفوس أهالي القرية، "فشعرنا أن الدولة ترانا وتشملنا برعايتها"، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على هذه المبادرة التي لم تكن في الأحلام.

ومن جهته، أوضح محافظ الغربية، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة جاءت لتحدث طفرة شاملة للبنية التحتية والخدمات كما تدعم المرأة الريفية فى محافظات الجمهورية من خلال توفير مشروعات صغيرة خالية من المخاطر ومبادرات لتطوير الكوادر النسائية المتميزة فى الريف.

يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى، هو مشروع القرن وقام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتدشينه كمبادرة رئاسية فى بداية عام 2019، وتحول إلى مشروع قومى فى بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 1000 مشروع داخل (54) قرية و(88) تابعا فى مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4.4 مليار جنيه.

حياة كريمة

حياة كريمة

حياة كريمة

حياة كريمة