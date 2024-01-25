الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مباحث "تموين الغربية" تضبط 113 مخالفة تموينية خلال 24 ساعة

حملة تموينية
حملة تموينية

نفذت مباحث التموين بمحافظة الغربية حملة موسعة على الأسواق بمراكز محافظة الغربية، وذلك خلال الـ24 ساعة المنقضية، وذلك في إطار مكافحة ظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها في السوق السوداء، وتطبيق القانون بكل حزم وصرامة على المخالفين بهدف ضمان حقوق المواطنين وحمايتهم من الممارسات غير القانونية.

تفاصيل الحملة

وتلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد عمرو الطوخي، مدير مباحث التموين بالمحافظة، يفيد بتلقيه إحطارًا من ضباط مباحث التموين بالغربية، يفيد بتحرير 113 مخالفة متنوعة، شملت العديد من المخالفات التموينية، مثل البيع بأزيد من التسعيرة وعدم الإعلان عن الأسعار، وتلاعبًا في الأوزان، وتداول سلع مجهولة المصدر ومغشوشة، وسلع منتهية الصلاحية، ومن بين المخالفات التي تم ضبطها البيع بأزيد من التسعيرة والتلاعب في الأوزان كأبرز المخالفات.

الحفاظ على استقرار الأسواق وضمان جودة المنتجات المقدمة للمواطنين

وتمكن ضباط وأفراد الحملة من ضبط وتحرير عدد من المخالفات التموينية المتنوعة، وذلك ضمن الجهود الأمنية المبذولة للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان جودة المنتجات المقدمة للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات مدير أمن الغربية، وتمت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب المخالفات، وتم إخطار النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، ويهدف هذا الإجراء إلى منع تكرار هذه التصرفات التي تضر بالسوق المصرية وتضيع حق المستهلكين.

 توجيه بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية المفاجئة

وكان اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، كان قد وجه العقيد عمرو الطوخي، رئيس مباحث التموين بالغربية، وضباط وأفراد الإدارة، بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية، حيث يهدف ذلك إلى التحقق من صلاحية المنتجات المعروضة ومدى مطابقتها المواصفات القياسية والاشتراطات الصحية.

 وتأتي هذه الجهود في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والجهات المعنية للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان توفر المنتجات داخل الأسواق بأسعار تنافسية تتوافق مع المواطن البسيط، كما تهدف وصول السلع المدعمة إلى مستحقيها، وكذلك منع استغلال المواطن واحتكار السلع.

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