تواصل حملات مراقبة مواعيد غلق المحال لترشيد استهلاك الكهرباء بالغربية

أعلن طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، عن استمرار محافظة الغربية في حملاتها الرقابية والمتابعة في مراكز ومدن المحافظة بهدف رصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات التجارية والإجراءات الاحترازية التي وضعها مجلس الوزراء.

ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة للحد من استهلاك الطاقة بشكل غير مقبول، وتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بـ السعي نحو تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية والحد من الإهدار الكهربائي.

وأكد محافظ الغربية، على أهمية الالتزام بمواعيد الغلق والإجراءات الاحترازية، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وطالب المحافظ، رؤساء المدن والأحياء بضرورة الالتزام وتنفيذ تلك المواعيد، بهدف الحفاظ على استقرار توريد الكهرباء وفقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وفي بيان رسمي، أعلنت محافظة الغربية عن إغلاق وتشميع 24 منشأة تجارية مخالفة في مراكز ومدن المحافظة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم إغلاق هذه المنشآت بسبب عدم الامتثال لمواعيد الغلق المقررة رسميًا والإجراءات الاحترازية المتعلقة بتقليل أحمال الكهرباء، مثل تخفيف الأنوار والإضاءة، ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود الحكومية المستمرة لمراقبة ومعاقبة المخالفين وضمان تنفيذ الإجراءات الاحترازية وتقليل استهلاك الكهرباء.

وأكد المحافظ، أن محافظة الغربية، مستمرة في تكثيف حملاتها الرقابية والمتابعة في المراكز والمدن المختلفة بالمحافظة بهدف ضمان الامتثال لمواعيد الغلق والإجراءات الاحترازية، وتطبيق الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، موضحًا أن المحافظة تدعوا جميع المواطنين وأصحاب المنشآت التجارية إلى التعاون الكامل والالتزام بالتدابير والتوجيهات الحكومية، حفاظًا على الصحة العامة واستقرار التوريد الكهربائي.

وتعكس هذه الحملات الرقابية التزام محافظة الغربية بضبط الأوضاع وتنظيم القطاع التجاري والحفاظ على استقرار الكهرباء، وتهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والبيئة بالمحافظة وضمان الامتثال للقوانين والتشريعات الصادرة، وتعزيز التوعية والالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الحكومة، وتأتي هذه الإجراءات أيضًا في إطار الجهود الرامية لتحقيق الاستدامة البيئية وتقليل استهلاك الكهرباء والحد من الإهدار الكهربائي.