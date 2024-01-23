محافظ الغربية يؤكد استمرار حملات التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومنع أي تعد جديد نهائيًا والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذلك التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات، وأنه على مدار الساعة يتابع الحملات من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، والذي يتيح له رصد العمليات الميدانية والتواصل المباشر مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء.

ويتم استخدام الشاشات والأجهزة التكنولوجية الحديثة لنقل الموقع والأحداث بشكل فعلي، مما يسمح للمحافظ بالوقوف على أحدث التطورات في عمليات الإزالة الفورية لأي تعديات تحدث غلي املاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو البناء دون التراخيص اللازمة لذلك.

وأشار المحافظ، إلى أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية في محافظة الغربية، حيث يتم العمل بشكل مشترك بين مديرية الزراعة ومديرية الري وكافة الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، بهدف تنفيذ توجيهات الحكومة ومكافحة جميع أشكال التعديات على الأراضي الزراعية.

وأكد المحافظ أن المحافظة ملتزمة ببذل أقصى الجهود لحماية حقوق الدولة والشعب، والحفاظ على الرقعة الزراعية، ولهذا الغرض ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة المخالفين والتعامل بحزم معهم.

ويجري تنفيذ حملات الإزالة المكبرة في جميع المراكز والمدن بالتنسيق مع مديريتي الزراعة والري وتهدف هذه الحملات إلى إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية، سواء كانت تعديات بناء غير قانوني أو أي أشكال أخرى من التعديات.

وأكد المحافظ، أنه يولي هذا الملف الحيوي اهتمامًا كبيرًا، حيث يتابع الحملات عن كثب عبر الاتصال المرئي مع رؤساء المراكز والمدن، ويتم ذلك من خلال استخدام الشاشات والأجهزة التكنولوجية الحديثة، التي تسمح له بمتابعة العمليات الميدانية والتدخل الفوري عند الحاجة.

وأعرب محافظ الغربية، عن تأكيده على استمرار الحملات القوية والمكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وعدم التهاون مع أي محاولة للتعدي على هذه الأراضي، مؤكدًا ضرورة التعاون المشترك بين جميع الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف الحيوي والحفاظ على الموارد الزراعية ومنع كل سبل التعدي علي النيل وكافة المجاري المائية في المحافظة.