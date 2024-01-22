الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رصد 17 تاجرًا يبيعون السجائر أزيد من التسعيرة الرسمية بالغربية

سجائر
سجائر

أكدت مديرية التموين في  محافظة الغربية، التزامها بمكافحة الغش والتلاعب في الأسعار وحماية حقوق المستهلكين، حيث تعكس الحملات التفتيشية اليومية، إلتزام المديرية بتوفير بيئة تجارية عادلة ومنصفة للجميع، وضمان توافر المواد الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين.

ضبط 17 تاجرًا يتلاعبون بأسعار السجائر

وتمكنت مديرية التموين في محافظة الغربية، في ضبط 17 تاجرًا لبيع السجائر بالجملة والقطاعي في مراكز المحافظة، وذلك في إطار التزام المديرية بمكافحة التلاعب في الأسعار وحماية حقوق المستهلكين. 

قاد المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تفتيشية مكبرة بالتعاون مع مفتشي الرقابة التموينية في المديرية لمراقبة وتفتيش محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعي في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وخلال هذه الحملة، تم رصد 17 تاجرًا يقومون ببيع السجائر بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية، حيث تمت ملاحظة زيادة تتراوح بين 100 و200 جنيه للقاروصة الواحدة، وتم توثيق المخالفات وإعداد محاضر بالوقائع، وتم إخطار النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتوقيع العقوبات المناسبة لهم.

 مكافحة الغش والتلاعب في الأسعار وضمان توافر المواد الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المديرية لمكافحة الغش والتلاعب في الأسعار وضمان توافر المواد الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين، وأكد وكيل وزارة التموين بالغربية أن الحملات التفتيشية ستستمر بشكل دوري لضمان الامتثال للأسعار المحددة ومكافحة التجاوزات التجارية، تهدف هذه الجهود إلى ضمان حقوق المستهلكين وتوفير بيئة تجارية عادلة ومنصفة للجميع.

وأوضح "أبوهاشم" أن ضبط التجار الذين لم يلتزموا بالتسعيرة الرسمية يعد جزءًا من جهود الحكومة المستمرة في مكافحة الغش والتلاعب في الأسعار وضمان استدامة التموين العادل للمواطنين، وأشار إلى أن تطبيق القوانين والعقوبات ضد المخالفين يعزز النظام الاقتصادي ويحمي حقوق المستهلكين.

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