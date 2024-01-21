"المشروعات الصغيرة وخفض معدل البطالة".. ندوة إعلامية بمركز النيل بزفتى

عقد مركز النيل للإعلام بزفتى ندوة إعلامية وورشة عمل تحت عنوان "المشروعات الصغيرة وخفض معدل البطالة"، وذلك فى إطار الحملة الإعلامية "مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا" التى تتبناها الهيئة العامة للاستعلامات متمثلة فى قطاع الإعلام الداخلى برئاسة الدكتور أحمد يحيى.

يُعد قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الدعائم الأساسية في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تحدث فى اللقاء منال المقدم معلم خبير بقسم الاقتصاد المنزلى معرفة فى البداية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر على إنها كل منشأة فردية يقل رأسمالها المدفوع عن 50 ألف جنيه، والمنشأة الصغيرة هي كل منشأة فردية لا يقل رأسمالها المدفوع عن 50 ألف جنيه ولا يزيد عن مليون جنيه.

وعرضت منال مشروعها من خلال شركتها التى أسستها لتصنيع الصابون السائل ومشتقاته حيث أوضحت أن المشروعات المربحة لا تأتى بسهولة حيث إنها بحثت كثيرا عن المواد الخام الأصلية حيث أكدت أن معظم المواد الموجودة بالأسواق فيها نسبة من الغش، وأن الاهتمام لا بد أن يبدأ من جودة المواد الخام التي ستنتج في النهاية منتج منافس للمنتجات العالمية من حيث الجودة وأفضل من حيث السعر.

وأضافت المقدم، والتي تعمل كمدرس للتدبير والاقتصاد المنزلي، أن المواد المغشوشة لها تأثير ضار على الجلد حيث إنه يلامسه بشكل مباشر، مؤكدة أن هدف المشروعات الصغيرة هو تشغيل العمالة ومنها خفض معدل البطالة وهذا ما حدث بالفعل مع مشروعها حيث عملت به وشاركت كثير من سيدات البيوت.

ندوة بزفتى

ندوة بزفتى

ندوة بزفتى