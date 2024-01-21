الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 101 مخالفة حملة مكثفة من مباحث التموين بالغربية

حملة تموينية
حملة تموينية

نظمت مباحث التموين بمحافظة الغربية، حملة مكثفة على الأسواق خلال الـ 24 ساعة المنقضية،وتمكنت الحملة من ضبط وتحرير عدد من المخالفات التموينية المتنوعة، وذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان جودة المنتجات المقدمة للمواطنين.

أبرز المخالفات التي تم ضبطها

ومن بين المخالفات التي تم ضبطها، البيع بأزيد من التسعيرة والتلاعب في الأوزان كأبرز المخالفات، وقد تم تلقي اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد عمرو الطوخي، مدير مباحث التموين بالمحافظة، يفيد بتحرير 101 مخالفة متنوعة، شملت العديد من المخالفات التموينية، مثل البيع بأزيد من التسعيرة وعدم الإعلان عن الأسعار، وتلاعبًا في الأوزان، وتداول سلع مجهولة المصدر ومغشوشة، وسلع منتهية الصلاحية.

تمت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب المخالفات، وتم إخطار النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، ويهدف هذا الإجراء إلى منع تكرار هذه التصرفات التي تضر بالسوق المصرية وتضيع حق المستهلكين.

 تكثيف الحملات الرقابية والتموينية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز

تجدر الإشارة إلى أن اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، كان قد وجه مباحث التموين بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية، حيث يهدف ذلك إلى التحقق من صلاحية المنتجات المعروضة ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية.

وتهدف هذه الحملات التموينية، لمباحث تموين الغربية، إلى مكافحة ظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها في السوق السوداء، ويتم تطبيق القانون بكل حزم وصرامة على المخالفين بهدف ضمان حقوق المواطنين وحمايتهم من الممارسات غير القانونية.

وتأتي هذه الجهود في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والجهات المعنية للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان توفر المنتجات داخل الأسواق بأسعار تنافسية تتوافق مع المواطن البسيط كما تهدف وصول السلع المدعمة إلي مستحقيها، وكذلك منع إستغلال المواطن وإحتكار السلع.

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