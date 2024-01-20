السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة تموينية على مخابز سمنود بالغربية لمكافحة التجاوزات وضمان جودة الخبز

مخابز
مخابز

قامت مديرية التموين في محافظة الغربية بالتعاون مع إدارة تموين سمنود بتنفيذ حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية والسياحية في مركز ومدينة سمنود، قاد هذه الحملة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، بإشراف رئيس مركز ومدينة سمنود، وذلك في إطار جهود متواصلة لمكافحة التجاوزات والمخالفات في قطاع المخابز بالمحافظة، بناءً على توجيهات طارق رحمي محافظ الغربية، ومتابعة الدكتور علي المصلحي وزير التموين.

وقامت الحملة بتفتيش عدد كبير من المخابز في مركز ومدينة سمنود، حيث ركزت على مراقبة الامتثال للمواصفات الصحية والنظافة، بالإضافة إلى التحقق من جودة ومواصفات الخبز المُنتج، وقد تم رصد عدة مخالفات خلال التفتيش، مثل التلاعب في مواصفات الخبز وعدم الامتثال للمواصفات الصحية والنظافة، وتم تحرير 17 محضرًا للمخالفات المرصودة.

وفور اكتمال التحقيقات، تم تحويل أصحاب المخابز إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، تأتي هذه الإجراءات في إطار التزام السلطات المحلية بتحسين جودة المنتجات الغذائية والحفاظ على سلامة المستهلكين.

من جهته أعرب المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، عن أهمية قطاع المخابز في تأمين احتياجات السكان من الخبز، وأكد أن ضمان الإمتثال للمعايير الصحية والنظافة في عمليات الإنتاج يعد أمرًا بالغ الأهمية، وأشار إلى أن الحملات التموينية المكثفة تعد وسيلة فعالة للرقابة والتأكد من احترام المخابز للمعايير والقوانين المعتمدة.

تكثيف الحملات التموينية

وأوضح أن تعليمات محافظ الغربية على أهمية استمرار التعاون بين المسؤولين التنفيذيين والأجهزة الرقابية وأصحاب المخابز لضمان الالتزام بالقوانين والمعايير الصحة، وأوضح أنه يتطلب تعزيز التفتيش المستمر وتكثيف الحملات التموينية في مختلف المناطق والمحافظات لضمان الامتثال للمعايير الصحية وضمان جودة المنتجات الغذائية.

وأشار إلى أن قطاع المخابز يلعب دورًا حيويًا في تأمين احتياجات السكان من الخبز، ومن ثم فإن ضمان جودة المنتج والامتثال للمعايير الصحية يعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان سلامة المستهلكين، مؤكدً تتابع الجهات المحلية والتنفيذية جهودها في هذا الصدد واستمرارها في تنفيذ الحملات التموينية المكثفة لضمان الامتثال وتحقيق الأهداف المرجوة في قطاع المخابز.

مديرية التموين في محافظة الغربية إدارة تموين سمنود حملة تموينية مكبرة المخابز البلدية والسياحية مكافحة التجاوزات والمخالفات في قطاع المخابز التلاعب في مواصفات الخبز تحويل أصحاب المخابز إلى النيابة العامة توجيهات طارق رحمي محافظ الغربية ومتابعة الدكتور علي المصلحي وزير التموين

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