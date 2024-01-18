احتشاد الآلاف لمشاهدة مباراة مصر وغانا في الغربية

احتشد الآلاف من مواطني محافظة الغربية، أمام الشاشات لمتابعة مباراة المنتخب المصري الثانية في بطولة الأمم الإفريقية ٢٠٢٣ المقامة ب كوت ديفوار، يمنون النفس بانتصار يضعون به قدما في الدور التالي.

وذلك وسط حالة من الحماس والتفاعل يشهدها الشارع المصري قبيل انطلاق مباراة مصر وغانا، في العاشرة من مساء اليوم، في الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة كأس أمم أفريقيا.

"الدستور" تواجدت بين صفوف جماهير منتخب مصر الوطني الذي إحتشد بأعداد كبيرة لمؤازرة المنتخب من الاندية والكافيهات والمقاهي ومراكز الشباب.

وتوقع كريم ، مدرس ، أن منتخب مصر سيحقق 3 أهداف مقابل هدفين لمنتخب غانا، والهدف الأول نتمنى أن يكون للاعب إمام عاشور، لافتا إلى أنه على ثقة بأن منتخب مصر سوف يحصل على أدوار جيدة خلال البطولة، وطالب بعدم التسرع في الحكم علي المنتخب.

فيما توقع أحد المتفرجين أن منتخب مصر سيحقق هدفين، مقابل لاشئ لمنتخب غانا، مؤكدا أن الشعب المصري اعتاد على أنه في كل بطولة تكون المباريات الأولى لمنتخب مصر صعبة في البداية فقط ومن بعدها يبدأ المنتخب في تطوير مستواه، مضيفًا ان محمد صلاح سيعود للتألق وقيادة المنتخب للفوز.

وأضاف محام بالنقض، أنه يتوقع فوز المنتخب المصري بهدف واحد مقابل لاشئ لمنتخب غانا، وتوقع أن يكون هناك تغيير في التشكيل، وان جبهات المنتخب ستعود للنشاط والانتاج من ناحية اليمين اللاعب محمد صلاح وفي الناحية الشمال اللاعب محمود تريزيجيه.

وفي حين أوضح حسين صابر، مدير نادي زفتي، أن في حال ظل مستوى منتخب مصر مثلما كان في المباراة الماضية، فسوف يكون خارج البطولة، واصفًا المباراة انها صعبة جدًا ولايمكن أن يتوقع نتائجها أحد.