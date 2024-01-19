تحرير 17 محضرًا للمخابز المخالفة في حملة تموينية بزفتي

نفذت مديرية التموين بمحافظة الغربية بالتعاون مع إدارة تموين زفتي، حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية والسياحية في مركز ومدينة زفتي، قاد هذه الحملة المهندس محمد أبو هاشم، كيل وزارة التموين بالغربية، وتمت بإشراف المحاسب إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتي، في إطار تواصل الجهود لـمكافحة التجاوزات والمخالفات في قطاع المخابز في محافظة الغربية، بناء علي توجيهات طارق رحمي محافظ الغربية، ومتابعة الدكتور علي المصلحي وزير التموين.

تفاصيل الحملة

شملت الحملة التفتيش على عدد كبير من المخابز في مركز ومدينة زفتي، وركزت على مراقبة الامتثال للمواصفات الصحية والنظافة، فضلًا عن التحقق من جودة ومواصفات الخبز المُنتج، وقد تم رصد عدة مخالفات خلال التفتيش، بما في ذلك التلاعب في مواصفات الخبز وعدم الامتثال للمواصفات الصحية والنظافة، بالإضافة إلى إغلاق المخابز خلال ساعات العمل الرسمية.

وبناءً على ذلك، تم تحرير 17 محضرًا للمخالفات المرصودة، وتم تحويل أصحاب المخابز إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وتأتي هذه الإجراءات في إطار السعي المستمر لتحسين جودة المنتجات الغذائية والحفاظ على سلامة المستهلكين.

من جهته قال المهندس محمد ابو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، إن قطاع المخابز يعتبر من القطاعات الحيوية في تأمين احتياجات السكان من الخبز، ولذلك فإن ضمان الامتثال للمعايير الصحية والنظافة في عمليات الإنتاج يعد أمرًا بالغ الأهمية، وتأتي الحملات التموينية المكثفة كوسيلة للرقابة والتأكد من احترام المخابز للمعايير والقوانين المعتمدة.

تنسيق العمل لضمان الالتزام بالقوانين والمعايير الصحية

وأوضح أن تعليمات محافظ الغربية، تتبلور في أنه من المهم أن يستمر العمل المشترك بين المسؤولين التنفيذيين والأجهزة الرقابية، وأصحاب المخابز لضمان التزام القوانين والمعايير الصحية، ويتطلب ذلك تعزيز التفتيش المستمر وتكثيف الحملات التموينية في مختلف المناطق والمحافظات.

فيما قال إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتي، يجب أن يكون التزام أصحاب المخابز بالمعايير الصحية والنظافة على رأس أولوياتهم، وينبغي على الجهات المعنية متابعة القضايا المرتبطة بالصحة العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المخالفين، ومن المهم أيضًا توعية المستهلكين بحقوقهم وتشجيعهم على الإبلاغ عن أي مخالفات يشاهدونها في المخابز التي يعتمدون عليها لتلبية احتياجاتهم.

وأضاف ويعكس تنفيذ هذه الحملة التموينية المكبرة في مركز زفتي، التزامًا قويًا بتحسين جودة المنتجات الغذائية وضمان سلامة المستهلكين، مشيرًا إلى أن الجهود الحكومية مستمرة في مكافحة التجاوزات وتطبيق القوانين والمعايير الصحية في قطاع المخابز، بالإضافة إلي تعزيز ثقة المستهلكين في جودة المنتجات الغذائية والحفاظ على سلامتهم.