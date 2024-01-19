الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 17 محضرًا للمخابز المخالفة في حملة تموينية بزفتي

مخابز
مخابز

نفذت مديرية التموين بمحافظة الغربية بالتعاون مع  إدارة تموين زفتي، حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية والسياحية في مركز ومدينة زفتي، قاد هذه الحملة المهندس محمد أبو هاشم، كيل وزارة التموين بالغربية، وتمت بإشراف المحاسب إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتي، في إطار تواصل الجهود لـمكافحة التجاوزات والمخالفات في قطاع المخابز في محافظة الغربية، بناء علي توجيهات طارق رحمي محافظ الغربية، ومتابعة الدكتور علي المصلحي وزير التموين.

 تفاصيل الحملة

شملت الحملة التفتيش على عدد كبير من المخابز في مركز ومدينة زفتي، وركزت على مراقبة الامتثال للمواصفات الصحية والنظافة، فضلًا عن التحقق من جودة ومواصفات الخبز المُنتج، وقد تم رصد عدة مخالفات خلال التفتيش، بما في ذلك التلاعب في مواصفات الخبز وعدم الامتثال للمواصفات الصحية والنظافة، بالإضافة إلى إغلاق المخابز خلال ساعات العمل الرسمية.

وبناءً على ذلك، تم تحرير 17 محضرًا للمخالفات المرصودة، وتم تحويل أصحاب المخابز إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وتأتي هذه الإجراءات في إطار السعي المستمر لتحسين جودة المنتجات الغذائية والحفاظ على سلامة المستهلكين.

من جهته قال المهندس محمد ابو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، إن قطاع المخابز يعتبر من القطاعات الحيوية في تأمين احتياجات السكان من الخبز، ولذلك فإن ضمان الامتثال للمعايير الصحية والنظافة في عمليات الإنتاج يعد أمرًا بالغ الأهمية، وتأتي الحملات التموينية المكثفة كوسيلة للرقابة والتأكد من احترام المخابز للمعايير والقوانين المعتمدة.

 تنسيق العمل لضمان الالتزام بالقوانين والمعايير الصحية

 وأوضح أن تعليمات محافظ الغربية، تتبلور في أنه من المهم أن يستمر العمل المشترك بين المسؤولين التنفيذيين والأجهزة الرقابية، وأصحاب المخابز لضمان التزام القوانين والمعايير الصحية، ويتطلب ذلك تعزيز التفتيش المستمر وتكثيف الحملات التموينية في مختلف المناطق والمحافظات.

فيما قال إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتي، يجب أن يكون التزام أصحاب المخابز بالمعايير الصحية والنظافة على رأس أولوياتهم، وينبغي على الجهات المعنية متابعة القضايا المرتبطة بالصحة العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المخالفين، ومن المهم أيضًا توعية المستهلكين بحقوقهم وتشجيعهم على الإبلاغ عن أي مخالفات يشاهدونها في المخابز التي يعتمدون عليها لتلبية احتياجاتهم.

وأضاف ويعكس تنفيذ هذه الحملة التموينية المكبرة في مركز زفتي، التزامًا قويًا بتحسين جودة المنتجات الغذائية وضمان سلامة المستهلكين، مشيرًا إلى أن الجهود الحكومية مستمرة في مكافحة التجاوزات وتطبيق القوانين والمعايير الصحية في قطاع المخابز، بالإضافة إلي تعزيز ثقة المستهلكين في جودة المنتجات الغذائية والحفاظ على سلامتهم.

مديرية التموين بالمحافظة إدارة تموين زفتي حملة تموينية مكبرة على المخابز رئيس مركز ومدينة زفتي مكافحة التجاوزات والمخالفات قطاع المخابز في محافظة الغربية رصد عدة مخالفات خلال التفتيش وكيل وزاره التموين بالغربيه تطبيق القوانين والمعايير الصحية في قطاع المخابز

مواد متعلقة

احتشاد الآلاف لمشاهدة مباراة مصر وغانا فى الغربية

ضبط كميات كبيرة من المواد التموينية المهربة فى حملة رقابية بمدينة طنطا

محافظ الغربية يتابع فعاليات الدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود"

"براء ومالك".. يحققان المركز الأول والرابع في مسابقة برمجة الروبوتات الدولية

تحرير 18 مخالفة تموينية لمخابز طنطا بمحافظة الغربية

محافظ الغربية: حريصون على تذليل المعوقات التى تواجه إنجاز المشروعات

"حياة كريمة" تحقق آمال أهالى قرية كفرالسحيمية مركز زفتى وتغير الواقع

لرفع مستوى النظافة وتحسين البيئة.. رفع 200 طن قمامة في السنطة

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

عاجل.. الأشعة تحسم مصير محمد صلاح فى أمم إفريقيا

تردد قناة الجزائر الأولى الناقلة لكأس الأمم الإفريقية

سعر الذهب اليوم الجمعة 19-1-2024 فى مصر للبيع والشراء

530 قتيلا من جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الجمعة 19-1-2024 فى البنوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

ماجد حبته

القمة الـ19 لعدم الانحياز

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس