الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مباحث التموين في الغربية تضبط 89 مخالفة تموينية متنوعة

حملة تموينية
حملة تموينية

شهدت محافظة الغربية، حملة مكثفة من قبل مباحث التموين، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتمكنت الحملة من ضبط وتحرير 89 مخالفة تموينية متنوعة في مختلف مراكز ومدن المحافظة، وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود الأمنية المبذولة للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان جودة المنتجات المقدمة للمواطنين.

 البيع بأزيد من التسعيرة والتلاعب في الأوزان أبرز المخالفات

وتلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد عمرو الطوخي، مدير مباحث التموين بالغربية، يفيد بتحرير 89 مخالفة متنوعة شملت العديد من المخالفات التموينية، وكانت هذه المخالفات تشمل البيع بأزيد من التسعيرة وعدم الإعلان عن الأسعار، وتلاعب في الأوزان، وتداول سلع مجهولة المصدر ومغشوشة، وسلع منتهية الصلاحية.

تمت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب المخالفات، تم إخطار النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بهدف منع تكرار هذه التصرفات التي تضر بالسوق المصري وتضيع حق المستهلكين.

 تكثيف الحملات الرقابية والتموينية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز 

والجدير بالذكر أن اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، كان قد وجه مباحث التموين بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية، يأتي ذلك بهدف التحقق من صلاحية المنتجات المعروضة ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية.

تهدف هذه الحملات إلى مكافحة ظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها في السوق السوداء، حيث يتم تطبيق القانون بكل حزم وصرامة على المخالفين بهدف ضمان حقوق المواطنين وحمايتهم من الممارسات غير القانونية.

تأتي هذه الجهود في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والجهات المعنية للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان توفر المنتجات الغذائية الآمنة والمطابقة للمواصفات، تعكس هذه الحملة التزام السلطات المحلية بمكافحة التجاوزات والحفاظ على حقوق المواطنين في الحصول على منتجات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة، ومنع احتكار السلع لحساب تجار باعينهم.

وتتواصل جهود الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية لتعزيز الرقابة ومكافحة التجاوزات التموينية، ويتم تنفيذ حملات مفاجئة ومكثفة على مختلف المحال التجارية والمصانع والمحطات البترولية للتحقق من صلاحية المنتجات ومدى تطابقها مع المواصفات المحددة، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وتسليمهم إلى النيابات المختصة لمحاكمتهم.

وتعمل هذه الجهود على تحقيق استقرار الأسواق وتوفير منتجات ذات جودة عالية للمواطنين، وتعزز الثقة في النظام التمويني والتجاري في مصر، كما تعكس التزام الحكومة بمكافحة الفساد وحماية حقوق المستهلكين.

حملة مكثفة من قبل مباحث التموين ضبط وتحرير 89 مخالفة تموينية الجهود الامنية جودة المنتجات المقدمة للمواطنين مكافحة ظاهرة تهريب السلع المدعمة

مواد متعلقة

احتشاد الآلاف لمشاهدة مباراة مصر وغانا فى الغربية

ضبط كميات كبيرة من المواد التموينية المهربة فى حملة رقابية بمدينة طنطا

محافظ الغربية يتابع فعاليات الدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود"

"براء ومالك".. يحققان المركز الأول والرابع في مسابقة برمجة الروبوتات الدولية

تحرير 18 مخالفة تموينية لمخابز طنطا بمحافظة الغربية

محافظ الغربية: حريصون على تذليل المعوقات التى تواجه إنجاز المشروعات

"حياة كريمة" تحقق آمال أهالى قرية كفرالسحيمية مركز زفتى وتغير الواقع

لرفع مستوى النظافة وتحسين البيئة.. رفع 200 طن قمامة في السنطة

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

عاجل.. الأشعة تحسم مصير محمد صلاح فى أمم إفريقيا

تردد قناة الجزائر الأولى الناقلة لكأس الأمم الإفريقية

سعر الذهب اليوم الجمعة 19-1-2024 فى مصر للبيع والشراء

530 قتيلا من جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الجمعة 19-1-2024 فى البنوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

ماجد حبته

القمة الـ19 لعدم الانحياز

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس