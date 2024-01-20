حملة تموينية للتأكد من توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة بالغربية

شكلت مديرية التموين بالغربية، حملة تموينية تحت إشراف المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، وبمشاركة المفتشين بالمديرية، أحمد ورد ومحمود برغوث، في إطار الجهود المستمرة لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين ومكافحة التلاعب والمخالفات التجارية.

تهدف هذه الحملة إلى تفقد الأسواق والتأكد من توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، والتصدي لأي مخالفات قانونية تتعلق بحيازة السلع بدون فواتير أو تقليد الماركات أو عدم الامتثال للقوانين الوزارية.

وفي إطار الحملة، تم تحرير محضر جنح ضد هايبر مواد غذائية بسبب حيازتها 96 علبة شاي بوزن 250 جرام لا تحمل فواتير تدل على مصدرها، وللاشتباه في تقليد الماركة.

كما تم تحرير محضر جنح ضد مخزن مواد غذائية لحيازته كمية من السكر بلغت 500 كيلو جرام، والتهمة الموجهة له هي عدم وجود سعر البيع المحدد للمستهلك والمخالفة للقوانين الوزارية المنظمة لذلك.

بالإضافة إلى ذلك، تم تحرير محضر جنح ضد مخزن مواد غذائية آخر بسبب حيازته 35 بالة مكرونة بدون فواتير تدل على مصدرها، وتم أيضًا تسجيل مخالفة نقص وزن في إحدى المخابز بلغت 9 جرامات بعد إجراء عملية الجرد.

وتأتي هذه الحملة بناءً على تعليمات علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات طارق رحمي، محافظ الغربية، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المخالفات.

وأكد المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، التزامه بتحقيق العدالة التجارية وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة، وأن هذه الحملة تؤكد الحرص الكبير من الجهات المختصة في محافظة الغربية، على مكافحة الغش وحماية حقوق المستهلك، وتأكيد على أن القانون سيطبق بكل حزم على المخالفين، حيث يسهم في حماية المواطنين من الممارسات التجارية غير القانونية والاحتكار والغش.

وأضاف أبو هاشم، أن الحملة التموينية التي تم تنفيذها في الأسواق بدائرة أول المحلة الكبرى تعكس الالتزام بتوفير سلع ذات جودة عالية وبأسعار معقولة للمواطنين، وسيتم متابعة المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وذلك لضمان حماية حقوق المستهلك وتعزيز النزاهة في قطاع التجارة والتموين.

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