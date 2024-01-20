رفع 110 أطنان قمامة من شوارع مركز ومدينة بسيون في الغربية

نفذت الوحدة المحلية في مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، حملة واسعة النطاق لرفع القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة، بالإضافة إلى أعمال تمهيد ومسح الطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى، وتهدف هذه الحملات إلى تحسين مستوى النظافة في القرى التابعة وتحسين جودة البيئة المحيطة، إضافة إلى تسهيل حركة المواطنين والسيارات من خلال تمهيد الطرق وتسويتها.

وقال إسلام النجار، رئيس مركز ومدينة بسيون، أن الحملات الواسعة النطاق تم تنفيذها بالتعاون مع وحدة الخدمات المحلية، التي قدمت المعدات اللازمة لتنفيذ العمليات، تم رفع حوالي 110 أطنان من القمامة والمخلفات المتراكمة في المركز والمدينة، وقد ساهمت هذه الجهود في تحسين المظهر العام للمنطقة وإزالة التراكمات الضارة.

وأضاف النجار أن جهود رفع مستوى النظافة وتحسين البيئة في بسيون تعكس الاهتمام الذي توليه الوحدة المحلية للقضايا البيئية وصحة المجتمع، مؤكدا أنه سيتم استمرار هذه الحملات في المستقبل للحفاظ على نظافة المنطقة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

الحفاظ على النظافة وتحسين البيئة مسؤولية مشتركة

وأكد رئيس مركز ومدينة بسيون أن الحفاظ على النظافة وتحسين البيئة مسؤولية مشتركة بين الجهات التنفيذية المحلية والمواطنين، ويجب على الجميع أن يلتزموا بالحفاظ على النظافة في محيطهم والمشاركة في الحملات البيئية المختلفة، لضمان بيئة صحية ومريحة للجميع.

من جهته، أكد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، أهمية استمرار حملات النظافة ورفع التراكمات الترابية والعضوية ومخلفات المباني في مراكز ومدن المحافظة، وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار سعي السلطات المحلية والتنفيذية لتحسين البيئة ورفع مستوى النظافة، بهدف توفير بيئة صحية ومريحة للمواطنين.

وأضاف رحمي أن الحفاظ على نظافة المناطق السكنية ورفع التراكمات الضارة يلعب دورًا هامًا في تعزيز جودة الحياة وصحة المجتمع، وتعكس هذه الحملة في بسيون التزام السلطات المحلية بالحفاظ على بيئة نظيفة وصحية للممواطنين، وتعزز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة والنظافة، حيث يمكن للجهود المستمرة أن تحقق تحسنًا مستدامًا في جودة الحياة وصحة المجتمع لتعود بالنفع علي الجميع.