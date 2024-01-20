السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 110 أطنان قمامة من شوارع مركز ومدينة بسيون في الغربية

رفع قمامة
رفع قمامة

نفذت الوحدة المحلية في مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، حملة واسعة النطاق لرفع القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة، بالإضافة إلى أعمال تمهيد ومسح الطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى، وتهدف هذه الحملات إلى تحسين مستوى النظافة في القرى التابعة وتحسين جودة البيئة المحيطة، إضافة إلى تسهيل حركة المواطنين والسيارات من خلال تمهيد الطرق وتسويتها.

وقال إسلام النجار، رئيس مركز ومدينة بسيون، أن الحملات الواسعة النطاق تم تنفيذها بالتعاون مع وحدة الخدمات المحلية، التي قدمت المعدات اللازمة لتنفيذ العمليات، تم رفع حوالي 110 أطنان من القمامة والمخلفات المتراكمة في المركز والمدينة، وقد ساهمت هذه الجهود في تحسين المظهر العام للمنطقة وإزالة التراكمات الضارة.

وأضاف النجار أن جهود رفع مستوى النظافة وتحسين البيئة في بسيون تعكس الاهتمام الذي توليه الوحدة المحلية للقضايا البيئية وصحة المجتمع، مؤكدا أنه سيتم استمرار هذه الحملات في المستقبل للحفاظ على نظافة المنطقة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

 الحفاظ على النظافة وتحسين البيئة مسؤولية مشتركة

وأكد رئيس مركز ومدينة بسيون أن الحفاظ على النظافة وتحسين البيئة مسؤولية مشتركة بين الجهات التنفيذية المحلية والمواطنين، ويجب على الجميع أن يلتزموا بالحفاظ على النظافة في محيطهم والمشاركة في الحملات البيئية المختلفة، لضمان بيئة صحية ومريحة للجميع.

من جهته، أكد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، أهمية استمرار حملات النظافة ورفع التراكمات الترابية والعضوية ومخلفات المباني في مراكز ومدن المحافظة، وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار سعي السلطات المحلية والتنفيذية لتحسين البيئة ورفع مستوى النظافة، بهدف توفير بيئة صحية ومريحة للمواطنين.

وأضاف رحمي أن الحفاظ على نظافة المناطق السكنية ورفع التراكمات الضارة يلعب دورًا هامًا في تعزيز جودة الحياة وصحة المجتمع، وتعكس هذه الحملة في بسيون التزام السلطات المحلية بالحفاظ على بيئة نظيفة وصحية للممواطنين، وتعزز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة والنظافة، حيث يمكن للجهود المستمرة أن تحقق تحسنًا مستدامًا في جودة الحياة وصحة المجتمع لتعود بالنفع علي الجميع.

مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية تحسين مستوى النظافة في القرى تسهيل حركة المواطنين والسيارات إسلام النجار رئيس مركز ومدينة بسيون رفع حوالي 110 طن من القمامة والمخلفات المتراكمة رفع مستوى النظافة توفير بيئة صحية ومريحة

مواد متعلقة

ضبط 4 أطنان سكر و200 كيلو عسل مجهولة المصدر داخل مصنعين بالغربية

إغلاق 19 محلًا وورشة في مركز ومدينة المحلة الكبري لمخالفتهم المواعيد

مباحث التموين فى الغربية تضبط 89 مخالفة تموينية متنوعة

تحرير 17 محضرًا للمخابز المخالفة في حملة تموينية بزفتي

زراعة 170 شجرة مثمرة وزينة لتحسين المظهر الجمالي ومواجهة التغيرات المناخية بكفر الزيات

ضبط 22 تاجر سجائر يبيعون بأزيد من التسعيرة الرسمية فى الغربية

احتشاد الآلاف لمشاهدة مباراة مصر وغانا فى الغربية

ضبط كميات كبيرة من المواد التموينية المهربة فى حملة رقابية بمدينة طنطا

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

القاهرة الإخبارية: استشهاد 4 أشخاص فى استهداف إسرائيل مبنى سكنيًا بدمشق

تفاصيل وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى 2023/ 2024

الجيش السودانى يقصف بالمدفعية من قاعدة وادى سيدنا مواقع ميليشيا الدعم السريع

اتحاد الكرة يعلن مدة غياب محمد صلاح عن منتخب مصر

النهاردة كام طوبة 2024 في مصر| ورقة نتيجة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

طوفان الاقصي.. ماذا بعد؟؟

جلال حمام

اعتراف إسرائيل بالفشل.. مقابل إطلاق رهائنها

عبدالوهاب داود

كواباتا.. كبير كُتاب اليابان.. الباحث عن تجميل الموت

أحمد المريخي

أسرار وسط البلد على مائدة «سفرجى الملوك»

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى «2»

ماجد حبته

شرف «بنزيما» وسمعته

محمد الفايدي

القرار الحرج

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بالخليل.. ومستعمروه يعتدون على ممتلكات فى مسافر يطا

أيام الحرب في إسرائيل.. زيارة لمكتبات تل أبيب

محاكمة على طريقة «أيخمان»