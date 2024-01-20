إحباط 120 حالة بناء دون ترخيص في المحلة الكبرى الغربية

أعلن اللواء عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، استمرار التعاون مع الوحدات المحلية القروية وإلتزام الجميع التزامًا قويًا نحو مكافحة البناء غير القانوني والغير مُرخص خاصة البناء علي الأراضي الزراعية، من أجل الحفاظ على الأراضي الزراعية والبيئة، وأنه تم وقف أعمال البناء غير المرخصة وإزالة الشدات الخشبية في مجموع 120 حالة، تشمل مبانٍ قيد الإنشاء وأدوارًا مخالفة في المنازل القائمة، وتم مصادرة معدات ومواد البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب هذه المخالفات، حيث تم تحويلهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتمكنت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بالتعاون مع الوحدات المحلية القروية، من إحباط 120 حالة بناء غير قانوني على الأراضي الزراعية وتحرير مخالفات البناء في قرى المركز والمدينة خلال الأسبوع الماضي.

وأكد اللواء عمرو فكري، أن هذه الإجراءات تعكس التزام السلطات المحلية داخل محافظة الغربية بمكافحة البناء غير القانوني والحد منه، وتعزز الشفافية والعدالة في القطاع العقاري، وأعرب عن أمله في استمرار التعاون بين مختلف الجهات لمنع حدوث مخالفات بناء جديدة والحفاظ على النظام العام والتنمية المستدامة في المنطقة.

تكثيف حملات المراقبة ومتابعة مخالفات البناء الجديدة

من جهته، أكد طارق راشد رحمى، محافظ الغربية، على أهمية تكثيف حملات المراقبة ومتابعة أي مخالفات جديدة في مجال البناء وإزالتها فورًا للحد من هذه الظاهرة وضمان الامتثال للقوانين، وشدد على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع توجيه رسالة قوية لكل من يتجاوز القانون.

وأوضح رحمي، أن هذا التدخل في إطار الجهود الرامية لحماية الأراضي الزراعية والحفاظ على البيئة المبنية بشكل قانوني ومنظم، وضمان سلامة المباني والمنشآت للمواطنين، مؤكدًا على استمرار هذه الحملات وتعزيز التعاون المشترك بين الجهات المعنية للحفاظ على النظام البناء في المنطقة وتطويرها بشكل مستمر وقانوني حسب القوانين واللوائح المتعلقة بالبناء والتنمية العمرانية، وأن يلتزم الجميع بالمعايير المحددة.