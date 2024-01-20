السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يبحث مع أعضاء "النواب" و"الشيوخ" مطالب المواطنين

اجتماع محافظ الغربية
اجتماع محافظ الغربية

استكمل طارق رحمي، محافظ الغربية، لقاءاته الأسبوعية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وذلك لتلقي طلبات المواطنين، واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لحلها، وخلال اللقاء الأسبوعي، ناقش المحافظ مع النواب كل المشاكل والطلبات المطروحة واحتياجات المواطنين بكل القطاعات بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ الغربية، خلال اللقاء، أن هناك تواصلًا مستمرًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأهمية فتح قنوات التواصل الجماهيري المختلفة سواء من خلال الجولات الميدانية في المدن والقرى ولمتابعة المشروعات، أو بعقد اللقاءات مع المواطنين، أو بواسطة وسائل التواصل المختلفة لنقل مطالب أهالي المحافظة بكل ربوعها، ووضع الحلول السريعة والفورية لها بالتكاتف والتلاحم بين الجانبين التنفيذي والبرلماني.

وأشار رحمي، خلال اللقاء، إلى أن العلاقة بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة متواصلة بشكل دائم ومثمر لتنمية وتطوير الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم لأي أفكار أو موضوعات تهم المواطن وتحقق مستوى الرضا والتنمية بالمحافظة.

طارق رحمي محافظ الغربية أعضاء مجلسي النواب والشيوخ المشاكل والطلبات المطروحة احتياجات المواطنين بكافة القطاعات بنطاق المحافظة تواصلا مستمرا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ قنوات التواصل الجماهيري المختلفة

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