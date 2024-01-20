السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

زراعة 210 شجرات مثمرة وزينة في مدينة طنطا بمحافظة الغربية

زراعة شجر
زراعة شجر

أعلن الدكتور محمود عيسى، رئيس مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، عن إجراءات جديدة تهدف إلى تحسين المظهر الجمالي ومكافحة التغير المناخي في قرى المركز والمدينة من خلال زراعة 210 شجرة مثمرة وزينة في عدد من القرى التابعة للمركز بالإضافة إلى المدينة.

تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود التجميل والتشجير التي تشهدها محافظة الغربية، في إطار مبادرة زراعة 100 مليون شجرة التي أطلقها رئيس الجمهورية، وتهدف المبادرة إلى التوسع في المساحات الخضراء والاهتمام بالبيئة ومواجهة التغيرات المناخية التي تواجه البلاد.

اختيرت شوارع المدينة والقرى التي تمت زراعة الأشجار فيها بناءً على تقييم شامل للاحتياجات والفرص المتاحة، وتم اختيار أنواع الأشجار التي تلائم المنطقة وتتحمل ظروف البيئة المحيطة، بهدف ضمان استمرارية النباتات وتوفير غطاء نباتي متنوع يساهم في تحسين البيئة.

وأشار عيسى إلى أن زراعة الأشجار وتشجير المناطق الحضرية والريفية تُعتبر وسيلة فعالة لمقاومة التغير المناخي وتحسين جودة الهواء والمناظر الطبيعية، فالأشجار تعمل كمصفاة طبيعية تمتص غازات الاحتباس الحراري وتحسن جودة الهواء بإزالة الشوائب وإصدار الأكسجين، كما توفر الأشجار ظلًا ومأوى وتحافظ على التنوع البيولوجي.

وأكد رئيس مدينة طنطا أن هذه الجهود تأتي في إطار المساهمة في مبادرة زراعة 100 مليون شجرة، والتي تعد إحدى المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة في مصر، وتعكس هذه المبادرة التزام الحكومة بمكافحة التغير المناخي والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة في البلاد.

“100 مليون شجرة” تحقق الاستدامة البيئية

من جهته، وجه طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، شكره لجميع المشاركين في هذه الحملة، بما في ذلك الفرق العاملة والمتطوعين، على جهودهم المبذولة في زراعة الشجر والعمل على تحقيق أهداف الحملة، وأضاف يعد مشروع زراعة 100 مليون شجرة مبادرة هامة تهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة في مصر، وتعكس هذه المبادرة التزام الحكومة بمكافحة التغير المناخي والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة في البلاد.

 وأشار إلى أن هذا الإنجاز هو بداية لمشروع أوسع يهدف إلى زراعة المزيد من الأشجار وتوسيع المساحات الخضراء في شوارع وطرقات المركز والمدينة، وأكد استمرار هذه الحملات في جميع مراكز المحافظة الثمانية.

وتهدف هذه الجهود إلى تحسين المظهر الجمالي للمنطقة وتوفير بيئة صحية وجميلة للسكان، كما تساهم في مكافحة التغير المناخي وتحسين جودة الهواء والمناظر الطبيعية، ومن المعروف أن الأشجار تلعب دورًا هامًا في امتصاص غازات الاحتباس الحراري وتنقية الهواء من الشوائب.

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