الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة لصيانة وتحسين أعمدة الإنارة في طرق وشوارع كفر الزيات

صيانة الاعمدة
صيانة الاعمدة

قامت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات، التابعة لمحافظة الغربية، بحملة صيانة وإصلاح شاملة لأعمدة الإنارة في العديد من طرق وشوارع القرى التابعة للمركز خلال الـ 24 ساعة الماضية، تضمنت الحملة تركيب كشافات إضافية وإصلاح الأعطال ورفع كفاءة الإنارة بشكل عام.

قاد الحملة عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، الذي أشرف بنفسه على سير العمليات، وخلال الحملة، تم صيانة وإصلاح حوالي 55 كشافًا، بالإضافة إلى تركيب 9 كشافات ولمبات LED جديدة في عدد من القرى التابعة للمركز، كما تم أيضًا صيانة وشد الأسلاك على الأعمدة الموجودة في بعض المناطق، وتم تغيير الأسلاك المتهالكة وإزالة أي تجاوزات أو أي وصلات غير قانونية.

 تلبية احتياجات المجتمع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

واكد داود، أن هذه الحملة التزام الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر الزيات، بتلبية احتياجات المجتمع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن هذه الجهود في المستقبل لتحقيق تطور مستمر وخدمات افضل لسكان المركز والمدينة، مما يعزز السلامة والأمان ويعطي للسكان شعورًا بالراحة والثقة في البيئة المحيطة بهم.

ومن جهته، عبر الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، عن تأكيده على أهمية متابعة أعمال الصيانة بشكل فوري لضمان حل مشاكل المواطنين في أسرع وقت ممكن، وشدد المحافظ، على ضرورة تواصل الوحدات المحلية مع الشركات والأجهزة المعاونة من خلال إنشاء غرف عمليات دائمة لمواجهة الطوارئ، بهدف تحقيق التنسيق اللازم وضمان سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات بحافظة الغربية، لتحسين البنية التحتية وتوفير بيئة مريحة وآمنة للمواطنين، وقد لاقت الحملة استحسانًا كبيرًا من قبل المواطنيين بمركز ومدينة كفر الزيات، والذين أكدوا انهم شعروا بالارتياح والأمان بعد تحسين جودة الإنارة في الشوارع والطرقات.

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