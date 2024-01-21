رفع 210 أطنان من القمامة خلال حملة تنظيف الطرق بمركز زفتى بالغربية

نفذت الوحدة المحلية في مركز ومدينة زفتي، التابعة لـمحافظة الغربية، حملة شاملة لـرفع القمامة والمخلفات وتنظيف الطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى، وتهدف هذه الحملات الواسعة النطاق إلى تحسين مستوى النظافة في القرى المحيطة وتحسين جودة البيئة المحيطة، بالإضافة إلى تيسير حركة المواطنين والسيارات من خلال تمهيد الطرق وتسويتها.

قاد الحملة إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتي، الذي أشرف على تنفيذ العمليات، وأفاد بأنه تم رفع حوالي 210 أطنان من القمامة والمخلفات المتراكمة في المركز والمدينة، بالتعاون مع وحدة الخدمات المحلية التي قدمت المعدات اللازمة لتنفيذ هذه العمليات، وساهمت هذه الجهود في تحسين المظهر العام للمركز والمدينة وإزالة التراكمات الضارة.

اهتمام كبير بالقضايا البيئية وصحة المجتمع

وأكد "فايد"، أن جهود رفع مستوى النظافة وتحسين البيئة في زفتي، تعكس الاهتمام البالغ الذي توليه الوحدة المحلية للقضايا البيئية وصحة المجتمع، وأشار إلى أنه من المؤكد استمرار هذه الحملات في المستقبل للحفاظ على نظافة المنطقة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، بالتعاون مع الوحدة المحلية والمواطنين أنفسهم للحفاظ علي المظهر العام والصحة العامة.

من جهته، أكد طارق رحمى، محافظ الغربية، على أهمية استمرار حملات النظافة ورفع التراكمات الترابية والعضوية ومخلفات المباني في مختلف مراكز ومدن المحافظة، وأوضح المحافظ أن هذه الجهود تأتي ضمن سعي السلطات بمحافظة الغربية، لتحسين البيئة ورفع مستوى النظافة، بهدف توفير بيئة صحية ومريحة للمواطنين.

وشدد المحافظ على استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإزالة التعديات بالطرق العامة، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق.

وأشار المحافظ، إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء، بهدف إعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة، وتقديم أفضل الخدمات التي تحقق رضا المواطنين، وتعزز الصحة العامة وراحة المواطنين، وتعد هذه الجهود الشاملة خطوة هامة نحو بيئة أفضل ومجتمع صحي.