الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 310 مخالفات ومصادرة المركبات والدراجات المخالفة فى حملة مرورية بالغربية

حملة مرورية
حملة مرورية

نفذت الإدارة العامة للمرور بمحافظة الغربية، حملة مرورية شاملة على مدار 24 ساعة في المراكز والمدن التابعة للمحافظة، في إطار جهود تحسين السلامة المرورية وفرض الانضباط على الطرق. 

وتم خلال الحملة رصد وضبط 310 مخالفات مرورية متنوعة، وتحرير مخالفات ومصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

نتائج الحملة المرورية

وتلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد وائل حمودة، مدير الإدارة العامة لمرور الغربية، بشأن نتائج الحملة المرورية التي شنها أفراد وضباط الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تضمنت المخالفات المرورية التي تم ضبطها خلال الحملة مخالفات السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، والسير بدون رخصة قيادة، ووجود دراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات وتراخيص.

 تحصيل غرامات فورية

وبالإضافة إلى تحرير المخالفات، تم تحصيل مقابلها غرامات فورية بقيمة 54 ألفًا و250 جنيهًا، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابات المختصة لمتابعة القضايا المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وتعكس هذه الحملة المرورية الجهود التي تبذلها السلطات في محافظة الغربية لتعزيز الانضباط المروري وتحسين السلامة على الطرق، وتأتي هذه الجهود في إطار التزام السلطات بتطبيق القوانين المرورية وفرض العقوبات على المخالفين، من أجل ضمان سلامة المواطنين وانسيابية حركة المرور.

وتشكل الحملات المرورية الشاملة وتحرير المخالفات ومصادرة المركبات والدراجات المخالفة خطوة هامة في ترسيخ ثقافة الالتزام والانضباط المروري بين السائقين والمواطنين، وتعزز هذه الجهود السلامة المرورية وتعمل على تقليل حوادث الطرق والمخاطر التي تهدد حياة الأشخاص والممتلكات.

كما تعكس هذه الحملة المرورية التزام إدارة مرور الغربية بتحقيق الانضباط المروري وتطبيق القوانين بشكل صارم، وتشجع هذه الجهود المستمرة التوعية المرورية بين السائقين وتعزز الثقافة المرورية لتحقيق طرق آمنة وسليمة للجميع.

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