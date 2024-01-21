محافظ الغربية يناقش آخر مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة

عقد طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم بمكتبه في ديوان عام المحافظة، اجتماعًا لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري بقرى مركز زفتى، وذلك بحضور نجوى العشيري السكرتير العام، وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

واستعرض محافظ الغربية، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لبعض المشروعات التي يجري العمل بها ببعض قرى مركز زفتى، فضلًا عن الموقف التنفيذي لتوصيل المرافق لتلك المشروعات تمهيدًا لتسليمها وتشغيلها في أسرع وقت بعد تلافي كل الملاحظات بالتنسيق مع الشركات المنفذة للمشروعات.

ووجه المحافظ بضرورة تسريع وتيرة العمل لسرعة نهو مشروعات المرحلة الأولى وفقًا للخطة الزمنية مع مراعاة معايير الجودة في تنفيذ الأعمال، مؤكدًا على متابعته المستمرة لتقارير دار الهندسة الخاصة بالمشروعات التي يجري تنفيذها، ومتابعته المستمرة ميدانيًا لأعمال التنفيذ بالقرى سواء عن طريق الجولات الميدانية أو عن طريق عقد الاجتماعات المتواصلة للتأكد من نسب التنفيذ ومراحل العمل.

وهو الذى يتوازى مع قيام رؤساء الوحدات المحلية بالنزول إلى أرض الواقع للمرور على المشروعات حتى الانتهاء من الأعمال، للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير الفنية المقررة، وإزالة المعوقات في حالة وجودها، مؤكدًا ضرورة التواصل والتنسيق بين مختلف الجهات وممثلي القطاعات المعنية لمراجعة آخر الملاحظات التي يتم رصدها لمختلف المشروعات التي تم الانتهاء من أعمالها الإنشائية استعدادًا لدخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن.

وشدد المحافظ، خلال الاجتماع، على المتابعة مع الجهات المعنية بصورة يومية لأعمال تأثيث وفرش وتشغيل جميع المشروعات التي تم الانتهاء منها، والبدء في تقديم خدماتها للمواطنين في أسرع وقت، حتى يشعر المواطن بثمار مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".