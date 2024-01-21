الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف فى مدينتى المحلة والسنطة

رصف
رصف

أكد طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كل الأحياء والمدن، من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، مشيرًا إلى تقديمه سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق.


جاء ذلك خلال متابعته أعمال رش مادة mco بالجزء المتبقي بمنشأة عبدالمنعم رياض بحي ثاني المحلة من نهاية سوق التقوى حتى نهاية الشارع بطول 80م، حيث تشهد المنطقة أعمال تطوير شاملة شملت توسعة ورصف شارع منشأة عبدالمنعم رياض الرئيسي ورصف الشوارع الفرعية بالإنترلوك وإزالة البروز والتعديات، بالإضافة إلى تركيب أعمدة إنارة للطرق وتطوير ورفع كفاءة أرصفة المشاة لتسهيل حركة سير المواطنين.


وتشمل أعمال التطوير الجارية بسوق التقوى رصف شارع السوق بالخرسانة، كونه سوقًا تتعرض للمياه والمواد العضوية بصفة مستمرة التي تؤثر على الأسفلت لذلك تم رصفه بالخرسانة، بالإضافة إلى توحيد عرض الأرصفة ووضع تصميم موحد لأكشاك سوق التقوى.


وفي مركز ومدينة السنطة تابع المحافظ أعمال فرد وتسوية طبقة السن بشارع بورسعيد تمهيدًا لأعمال الرصف لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وحفاظًا على مصالح المواطنين.


وأشار محافظ الغربية إلى أن أعمال الرصف تأتي في مقدمة المرافق التي تحرص المحافظة على تنفيذها لتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية وتحقيق السيولة المرورية، وفقًا لأولويات واحتياجات المواطنين، مشددًا على ضرورة متابعة الأعمال والانتهاء منها في أسرع وقت، وضرورة التنسيق بين كل الجهات التنفيذية لإعادة الوجه الحضاري للميادين والشوارع الحيوية.

طارق رحمي محافظ الغربية محافظ الغربية إضفاء المنظر الحضاري سبل الدعم الممكنة سوق التقوى حركة سير المواطنين مركز ومدينة السنطة محافظ الغربية يتابع استمرار اعمال الرصف والتطوير بالمحلة والسنطة

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