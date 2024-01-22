الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"تموين الغربية" تنفذ حملات موسعة لمراقبة وضبط الأسواق

تموين الغربية
تموين الغربية

نفذت مديرية تموين الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل الوزارة، حملة موسعة لتشديد الرقابة على التجار ومراقبة الأسعار، والتحقيق في الشكاوى التي تصل إلى الإدارة، بالإضافة إلى متابعة المخابز، وذلك في إطار التعليمات والتوجيهات الصادرة عن الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وطارق رحمي محافظ الغربية.

وتم تشكيل حملة تموينية بزفتي من مفتشي الإدارة، وأسفرت الحملة عن تحرير 2 محضر جنح بسبب بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و2 محضرجنح بسبب تبديد محتويات خاصة بالمديرية، و7 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الحرة.

حملة تموينية مكبرة بمركز قطور

وفي سياق متصل، تم تشكيل حملة تموينية أخرى بمعرفة إدارة تموين قطور، وأسفرت هذه الحملة عن تحقيق عدد من المخالفات وتم توثيقها كما يلي: تم ضبط كمية من العلف بلغت 2000 كيلوجرام بسبب عدم تدوين بيانات الإنتاج والصلاحية، وتم تحرير 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحضر واحد بسبب عدم حمل شهادة صحية.

وتم أيضًا مراجعة المخابز، وتم تحرير 8 مخالفات نقص وزن بقيمة تتراوح بين 8 جرام و14 جرام، وتم تحرير 2 مخالفة إنتاج خبزغير مطابق للمواصفات.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وجاري المتابعة لضمان تنفيذ القوانين واللوائح التموينية بدقة وحزم، وأكد وكيل وزارة التموين بالغربية، أن مسؤولو التموين في الغربية، يأملون أن تكون هذه الحملات الرقابية الشاملة ستسهم في تحسين الوضع التمويني وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين، مؤكدًا إستمرارها وتكرارها.

وكيل الوزارة المهندس محمد أبو هاشم مديرية تموين الغربية مراقبة الأسعار والتحقيق في الشكاوى التعليمات والتوجيهات إعلان عن أسعار السلع الحرة

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