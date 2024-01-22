حملة لرفع القمامة وتحسين النظافة في مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية

نفّذت الوحدة المحلية في مركز ومدينة زفتي، بمحافظة الغربية، حملة واسعة النطاق لرفع القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة، بالإضافة إلى أعمال تمهيد ومسح الطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى.

تهدف هذه الحملات إلى تحسين مستوى النظافة في القرى التابعة وتحسين جودة البيئة المحيطة، إضافة إلى تسهيل حركة المواطنين والسيارات من خلال تمهيد الطرق وتسويتها.

تم تنفيذ الحملات الواسعة النطاق بالتعاون بين الوحدة المحلية والوحدات القروية المحلية، حيث قدمت الأخيرة المعدات اللازمة لتنفيذ العمليات، وتم رفع حوالي 210 أطنان من القمامة والمخلفات المتراكمة في المركز والمدينة، وقد ساهمت هذه الجهود في تحسين المظهر العام للمركز والمدينة وإزالة التراكمات الضارة.

وصرّح إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتي، بأن جهود رفع مستوى النظافة وتحسين البيئة في زفتي تعكس الاهتمام الذي توليه الوحدة المحلية للقضايا البيئية وصحة المجتمع، وأكد أنه سيتم استمرار هذه الحملات في المستقبل للحفاظ على نظافة المنطقة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأضاف فايد، أن الحفاظ على النظافة وتحسين البيئة مسؤولية مشتركة بين الجهات التنفيذية المحلية والمواطنين. وشدد على أهمية أن يلتزم الجميع بالحفاظ على النظافة في محيطهم والمشاركة في الحملات البيئية المختلفة، لضمان بيئة صحية ومريحة للجميع.

من جهته، أكد طارق راشد رحمى، محافظ الغربية، أهمية استمرار حملات النظافة ورفع التراكمات الترابية والعضوية ومخلفات المباني في مراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار سعي السلطات المحلية والتنفيذية لتحسين البيئة ورفع مستوى النظافة، بهدف توفير بيئة صحية ومريحة للمواطنين.

وأشار رحمي"، أن الحفاظ على نظافة المناطق السكنية ورفع التراكمات الضارة يلعب دورًا هامًا في تعزيز جودة الحياة وصحة المجتمع، لافتًا إلى أن هذه الحملة في زفتي تعكس التزام الوحدة المحلية بالحفاظ على بيئة نظيفة وصحية للمواطنين، وتعزز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة والنظافة، حيث يمكن للجهود المستمرة أن تحقق تحسنًا مستدامًا في جودة الحياة وصحة المجتمع، وتعود بالنفع على الجميع.