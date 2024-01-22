الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إغلاق وتشميع 52 منشأة خالفت مواعيد الإغلاق في الغربية

إغلاق
إغلاق

أعلنت محافظة الغربية في بيان رسمي عن إغلاق وتشميع 52 منشأة تجارية مخالفة في مراكز ومدن المحافظة، وذلك بسبب عدم الامتثال لمواعيد الغلق المقررة رسميا والإجراءات الاحترازية وذلك خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأكد طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، حرص المحافظة على مواصلة الحملات والمتابعة في مراكز ومدن المحافظة، بهدف رصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات التجارية، والمخالفين للإجراءات الاحترازية التي وضعها مجلس الوزراء، وللحد من استهلاك الطاقة بشكل غير مقبول وفقًا لتوجيهات مجلس الوزراء بالسعي نحو تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية والحد من الإهدار الكهربائي.

 أهمية الالتزام بمواعيد الغلق

وأشار محافظ الغربية، إلى أهمية الالتزام بمواعيد الغلق، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وطالب رؤساء المدن والأحياء بضرورة الالتزام وتنفيذ تلك المواعيد، بهدف الحفاظ على استقرار توريد الكهرباء وفقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وقال "رحمي"، يجب على جميع المواطنين وأصحاب المنشآت التجارية الالتزام بالتوجيهات والقرارات الحكومية المتعلقة بالإجراءات الاحترازية و التدابير الوقائية، وضرورة الامتثال لمواعيد الغلق المحددة، وعلى الجانب الآخر، تعتزم المحافظة استمرار الحملات الرقابية والمتابعة لضمان الامتثال الكامل للقوانين والتدابير الوقائية.

وتستمر الحملات الرقابية والمتابعة في مراكز ومدن المحافظة لضمان الامتثال للإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق المحددة، وتهدف هذه الجهود إلى توفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين، وتعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية في مواجهة الأوضاع الصحية الطارئة.

مخالفة في مراكز ومدن المحافظة الاجراءات الاحترازية طارق راشد رحمي طالب رؤساء المدن مواصلة الحملات والمتابعة الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق استقرار توريد الكهرباء أصحاب المنشآت التجارية الالتزام بالتوجيهات

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