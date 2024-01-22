محافظ الغربية يتابع انتظام العمل بمجلس مدينة طنطا

تفقد طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة مسائية انتظام العمل في مجلس مدينة طنطا، ومصنع تدوير القمامة بدفرة، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

وبدأت الجولة بتفقد إدارات مجلس مدينة طنطا لمتابعة سير العمل، والوقوف على مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين حيث تفقد المحافظ موقف انتظار السيارات بمجلس المدينة موجها بإزالة الحواجز لتوسعة الموقف والاستفادة المثلى من المكان، وتفقد ادارة المتغيرات المكانية والرصد الميداني ومركز المعلومات، لجنة التصالحات في مخالفات البناء، الشئون الإدارية، واختتمت الجولة بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة المركز التكنولوجي بمركز ومدينة طنطا حيث يتم تطوير المركز ورفع كفاءته وربط المركز بالوحدات القروية خلال شبكة واحدة لتقديم كافة الخدمات للمواطنين بكل القطاعات ضمن خطة التحول الرقمي للحكومة المصرية، والتي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات وتبسيط الإجراءات وتقليص زمن تقديم الخدمات للمواطنين.

رحمي يوجه بتسهيل الخدمات والعمل على راحة المواطن

وأكد المحافظ على ضرورة تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستفادة من التحول الرقمي الذي يعمل على تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطنين.

واختتمت المحافظ الجولة بتفقد مصنع تدوير القمامة بدفرة للوقوف على انتظام سير العمل وتذليل كافة العقبات للحد من تراكمات القمامة، يأتي ذلك في إطار الارتقاء والنهوض بقطاع تحسين البيئة ومنظومة النظافة وخطة المحافظة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع بالمتابعة مع الجهات المعنية بصورة يومية لأعمال تأثيث وفرش وتشغيل جميع المشروعات التي تم الانتهاء منها والبدء في تقديم خدماتها للمواطنين في أسرع وقت، حتى يشعر المواطن بثمار المشروعات.

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