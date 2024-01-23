الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 280 طن قمامة ومخلفات من شوارع زفتى بالغربية

رفع مخلفات
رفع مخلفات

 أكد طارق رحمي، محافظ الغربية، على أهمية استمرار حملات النظافة ورفع التراكمات الترابية والعضوية ومخلفات المباني في مختلف مراكز ومدن المحافظة، موضحا أن هذه الجهود تأتي ضمن سعي السلطات بمحافظة الغربية لتحسين البيئة ورفع مستوى النظافة، بهدف توفير بيئة صحية ومريحة للمواطنين في جميع مراكز ومدن وأحياء وقري المحافظة.

وشدد المحافظ على استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإزالة التعديات بالطرق العامة، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق، مشيرا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء، بهدف إعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة، وتهدف أيضًا إلى تقديم أفضل الخدمات التي تحقق رضا المواطنين وتعزز الصحة العامة وراحة المواطنين، تعد هذه الجهود الشاملة خطوة هامة نحو بيئة أفضل ومجتمع صحي.

رفع 280 طن قمامة

وفي هذا السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى، بحملة شاملة لرفع القمامة والمخلفات، وتنظيف الطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى، وتهدف هذه الحملات الواسعة النطاق إلى تحسين مستوى النظافة في القرى المحيطة وتحسين جودة البيئة المحيطة، بالإضافة إلى تسهيل حركة المواطنين والسيارات من خلال تمهيد الطرق وتسويتها.

رفعت الحملة حوالي 280 طنًا من القمامة والمخلفات المتراكمة في المركز والمدينة، بالتعاون مع الوحدات القروية المحلية التي قدمت المعدات اللازمة لتنفيذ هذه العمليات، ساهمت هذه الجهود في تحسين المظهر العام للمركز والمدينة وإزالة التراكمات الضارة.

وأكد رئيس مدينة زفتى أن جهود رفع مستوى النظافة وتحسين البيئة في زفتي تعكس الاهتمام البالغ الذي توليه الوحدة المحلية للقضايا البيئية وصحة المجتمع، وأشار إلى أنه من المؤكد استمرار هذه الحملات في المستقبل للحفاظ على نظافة المنطقة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، بالتعاون مع الوحدة المحلية والمواطنين أنفسهم للحفاظ على المظهر العام والصحة العامة.

تجدر الإشارة إلى أن الحملة الشاملة لرفع القمامة وتنظيف الطرق في مركز ومدينة زفتي تعد خطوة فعالة للتصدي لمشكلة التراكمات النفايات وتحسين البيئة المحيطة، وتعكس هذه الجهود التزام الوحدات المحلية والمحافظة بتحقيق نظافة عامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، كما تعكس أيضًا التعاون الفعال بين رئاسة الوحدة المحلية بزفتي والوحدات المحلية القروية التابعة في إنجاز هذه الحملة، وذلك لتحسين البيئة وتعزيز النظافة نحو تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.

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حملة لرفع القمامة وتحسين النظافة في مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية

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