تشميع 23 محلًا في طنطا لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية

أكد الدكتور محمود عيسي، رئيس مركز ومدينة طنطا في محافظة الغربية، أنه تم إغلاق 23 محلًا وورشة في المركز والمدينة، بسبب مخالفة أصحابها المواعيد الرسمية للغلق، خلال زيارة اللجان للوحدات المحلية في مركز ومدينة طنطا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الالتزام بقرارات مجلس الوزراء التي تحدد مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية والمولات والمطاعم والورش.

كما تهدف هذه القرارات إلى تفعيل عمل اللجان المشكلة في كل وحدة محلية تحت إشراف نواب رئيس المدينة، ولتنفيذ قرارات مجلس الوزراء للحد من استهلاك التيار الكهربي بشكل مُبالغ فيه بتقليل إنارة المحلات، وفي هذا السياق، تم أيضًا إطفاء الإنارة الخارجية لـ 25 محلًا خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.

وتهدف اللجان المشكلة إلى تنفيذ الإجراءات القانونية وضمان التزام المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات بالقرارات الحكومية، وتتم زيارة جميع هذه المنشآت للتأكد من التزامها بمواعيد الغلق وبالإجراءات الاحترازية والانضباط.

وتشكلت لجان في كل وحدة محلية تحت إشراف نواب رئيس المدينة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء وضمان التزام المحال التجارية والورش والمطاعم بهذه القرارات، تقوم اللجان بزيارة المحال والمنشآت للتأكد من التزامها بالمواعيد الرسمية والإجراءات الاحترازية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الالتزام بقرارات مجلس الوزراء التي تحدد مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية والمطاعم والورش. تهدف هذه القرارات إلى تنفيذ إجراءات لتقليل استهلاك الكهرباء وترشيد استخدامها.