الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مباحث التموين بالغربية تضبط 109 مخالفات بمراكز المحافظة

حملة تموينية
حملة تموينية

نجحت مباحث التموين بمحافظة الغربية، بقيادة العقيد عمرو الظوخي، مدير مباحث التموين بالغربية، في شن حملة موسعة على الأسواق بمراكز محافظة الغربية الثمانية، وذلك خلال الـ 24 ساعة المنقضية.

وتمكن ضباط وأفراد الحملة من ضبط وتحرير عدد من المخالفات التموينية المتنوعة، وذلك ضمن الجهود الأمنية المبذولة للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان جودة المنتجات المقدمة للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات مدير أمن الغربية.

وتهدف هذه الحملات التموينية، لمباحث التموين بمحافظة الغربية، إلى مكافحة ظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها في السوق السوداء، ويتم تطبيق القانون بكل حزم وصرامة على المخالفين بهدف ضمان حقوق المواطنين وحمايتهم من الممارسات غير القانونية.

إخطار مدير الأمن بالمخالفات

تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد عمرو الطوخي، مدير مباحث التموين بالمحافظة، يفيد بتحرير 109 مخالفة متنوعة، شملت العديد من المخالفات التموينية، مثل البيع بأزيد من التسعيرة وعدم الإعلان عن الأسعار، وتلاعبًا في الأوزان، وتداول سلع مجهولة المصدر ومغشوشة، وسلع منتهية الصلاحية، ومن بين المخالفات التي تم ضبطها، البيع بأزيد من التسعيرة والتلاعب في الأوزان كأبرز المخالفات.

تمت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب المخالفات، وتم إخطار النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، ويهدف هذا الإجراء إلى منع تكرار هذه التصرفات التي تضر بالسوق المصرية وتضيع حق المستهلكين.

 حملات مفاجئة على المحال التجارية والمخابز

وكان اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، كان قد وجه العقيد عمرو الطوخي، رئيس مباحث التموين بالغربية، وضباط وأفراد الإدارة، بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية، حيث يهدف ذلك إلى التحقق من صلاحية المنتجات المعروضة ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية.

وتأتي هذه الجهود في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والجهات المعنية للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان توفر المنتجات داخل الأسواق بأسعار تنافسية تتوافق مع المواطن البسيط كما تهدف وصول السلع المدعمة إلى مستحقيها، وكذلك منع استغلال المواطن واحتكار السلع.

مباحث التموين بالغربية حملة موسعة على الأسواق بمراكز محافظة الغربية الثمانية المخالفات التموينية المتنوعة استقرار الأسواق وضمان جودة المنتجات تحرير 109 مخالفة متنوعة شملت العديد من المخالفات التموينية

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