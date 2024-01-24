الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة صيانة وإصلاح لأعمدة الإنارة في "زفتى" بالغربية

صيانة الاعمدة
صيانة الاعمدة

أعرب طارق رحمى، محافظ الغربية، عن أهمية متابعة أعمال الصيانة الخاصة بأعمدة الإنارة العامة والكهرباء بشكل فوري لضمان حل مشاكل المواطنين في أسرع وقت ممكن، وشدد المحافظ على ضرورة تواصل الوحدات المحلية مع الشركات والأجهزة المعاونة من خلال إنشاء غرف عمليات دائمة لمواجهة الطوارئ، بهدف تحقيق التنسيق اللازم وضمان سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ.

وفي هذا السياق قاد المحاسب إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتي، التابعة لمحافظة الغربية، قاد حملة صيانة وإصلاح شاملة لأعمدة الإنارة في طرق وشوارع القرى التابعة للمركز بالإضافة إلي المدينة وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية، وقد شملت الحملة تركيب كشافات إضافية وإصلاح الأعطال ورفع كفاءة الإنارة بشكل عام.

وأكد فايد أنه تم خلال الحملة صيانة وإصلاح حوالي 70 كشافًا، بالإضافة إلى تركيب 18 كشافًا ولمبة LED جديدة في عدد من القرى التابعة للمركز، كما تم أيضًا صيانة وشد الأسلاك على الأعمدة الموجودة في بعض المناطق، وتم تغيير الأسلاك المتهالكة وإزالة أي تجاوزات أو أي وصلات غير قانونية.

من جهته، أكد رئيس مركز ومدينة زفتي، أن هذه الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية، وذلك في إطار التزام محافظة الغربية، بتلبية احتياجات المجتمع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وأشار إلى أن هذه الجهود ستستمر في المستقبل لتحقيق تطور مستمر وتقديم خدمات أفضل لسكان المركز والمدينة، مما يعزز السلامة والأمان ويعطي للسكان شعورًا بالراحة والثقة في البيئة المحيطة بهم.

وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجهات التنفيذية بمحافظة الغربية، لتحسين البنية التحتية وتوفير بيئة مريحة وآمنة للمواطنين، وتعد هذه الحملة جزءًا من الجهود المستمرة التي يبذلها السلطات بمحافظة الغربية، لتحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات العامة للمواطنين، وتعكس هذه الحملة التزام الوحدة المحلية بمركز ومدينة المحلة الكبري بتلبية احتياجات المجتمع وتحسين جودة الخدمات.

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