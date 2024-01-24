تحرير 22 مخالفة لمخابز بلدية وسياحية بمدينة طنطا في الغربية

تعكف مديرية التموين بمحافظة الغربية، على تعزيز الرقابة وتنفيذ حملات تموينية مكثفة لضمان الامتثال للمعايير الصحية والنظافة في قطاع المخابز، في رغبة أن تسهم هذه الجهود في تحسين جودة المنتجات الغذائية وضمان سلامة المستهلكين، تعزيز الثقة في قطاع المخابز بالمحافظة.

وفي هذا الإطار، تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من تحرير 22 مخالفة متنوعة لمخابز بلدية وسياحية خلال حملة تموينية مكبرة على المخابز في مركز ومدينة طنطا، تم تنفيذ الحملة بالتعاون بين مديرية التموين في الغربية وإدارة تموين طنطا، بإشراف وكيل وزارة التموين بالغربية، المهندس محمد أبو هاشم، وتحت إشراف رئيس مركز ومدينة طنطا، الدكتور محمود عيسى.

تفتيش عدد كبير من المخابز في مركز ومدينة طنطا

وتركزت الحملة على تفتيش عدد كبير من المخابز في مركز ومدينة طنطا، وتم التحقق من الامتثال للمواصفات الصحية والنظافة، بالإضافة إلى جودة ومواصفات الخبز المُنتج، وقد تم رصد عدة مخالفات خلال التفتيش، مثل التلاعب في مواصفات الخبز وعدم الامتثال للمواصفات الصحية والنظافة، وتم تحرير 15 محضرًا للمخالفات المرصودة.

وحول أصحاب المخابز إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، عقب ‘نهاء كافة التحقيقات والمحاضر اللازمة، تأتي هذه الإجراءات، في إطار الجهود المستمرة لمكافحة التجاوزات والمخالفات في قطاع المخابز بالمحافظة، وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية، طارق راشد رحمي، ومتابعة وزير التموين، الدكتور علي المصلحي.

من جهته أكد رئيس مركز ومدينة طنطا، على أهمية ضمان جودة المنتج والامتثال للمعايير الصحية في قطاع المخابز، بهدف ضمان سلامة المستهلكين، وأشار إلى استمرار الجهود بتعاون الوحدة المحلية مع القيادات التنفيذية في تنفيذ الحملات التموينية المكثفة لضمان الامتثال وتحقيق الأهداف المرجوة في هذا القطاع.

فيما أكد المهندس محمد أبو هاشم أهمية قطاع المخابز في تأمين احتياجات السكان من الخبز، وشدد على ضرورة الامتثال للمعايير الصحية والنظافة في عمليات الإنتاج، وأشار إلى أن الحملات التموينية المكثفة تعد وسيلة فعالة للرقابة والتأكد من احترام المخابز للمعايير والقوانين المعتمدة.

وأكد أن تنفيذ هذه الحملة التموينية المكبرة في مركز طنطا بإشراف مديرية تموين الغربية يعكس التزامًا قويًا بتحسين جودة المنتجات الغذائية وضمان سلامة المستهلكين، وأكد أيضًا أن الجهود الحكومية مستمرة في مكافحة التجاوزات وتطبيق القوانين والمعايير الصحية في قطاع المخابز، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستهلكين في جودة المنتجات الغذائية والحفاظ على سلامتهم.

وأوضح أن هذه الحملة التموينية تهدف إلى ضمان أن تتوفر منتجات الخبز ذات الجودة العالية وتلبي المعايير الصحية والنظافة.

وتعكس الجهود المبذولة التزامًا قويًا من جانب الحكومة لحماية المستهلكين ومكافحة الغش والتجاوزات في قطاع المخابز.