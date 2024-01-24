محافظ الغربية يستقبل نائب وزير الصحة لشئون السكان

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، على هامش اجتماع اللجنة التنسيقية لمتابعة تنفيذ الخطط والأنشطة السكانية بمحافظة الغربية لمناقشة وتنفيذ خطة سكانية شاملة وعاجلة للخروج بخصائص سكانية قابلة للتحسين من خلال التكامل وتضافر الجهود بين مختلف الجهات والوزارات والشركاء.

جاء ذلك بحضور الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة.

وعلي صعيد منفصل، تابع المحافظ أعمال الرصف الجارية بشوارع مدينة السنطة ضمن خطة المحافظة لرصف وتطوير الشوارع والميادين؛ لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة،فتفقد المحافظ أعمال فرد وتسوية طبقة السن بشارع بور سعيد بطول 900 متر وعرض 7 متر تمهيدًا لأعمال الرصف، كما قام المحافظ بمتابعة الاعمال بشارع الجيش الذي يتم رصفه بطول 900 متر وعرض 7 متر،وشارع الجمهورية بطول كيلو و7 متر فضلا عن تفقد اعمال الرصف والتطوير بميدان المنشاوي وميدان ريماس.



ووجه المحافظ، بإزالة البروز والتعديات التي تعوق اعمال الرصف، ورفع كفاءة أرصفة المشاة لتسهيل حركة سير المواطنين.

واختتم المحافظ جولته، بمركز طنطا لمتابعة استمرار الأعمال في محور طريق المعامل بميت حبيش والذي يعد محورًا مروريًا سيساهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق "طنطا ـ السنطة" القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم.