ضبط وتحرير 123 مخالفة تموينية خلال 24 ساعة بالغربية

وجه اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، مباحث التموين بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية، بهدف ذلك إلى التحقق من صلاحية المنتجات المعروضة ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية.

وفي هذا السياق، تمكنت مديرية مباحث التموين بمحافظة الغربية، بقيادة العقيد عمرو الطوخي، من تنفيذ حملة مكثفة على الأسواق خلال الـ 24 ساعة الماضية، تأتي هذه الحملة في إطار الجهود الأمنية المستمرة التي تبذلها السلطات للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان جودة المنتجات المقدمة للمواطنين، وتهدف هذه الحملات التموينية، لمباحث تموين الغربية، إلى مكافحة ظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها في السوق السوداء، ويتم تطبيق القانون بكل حزم وصرامة على المخالفين بهدف ضمان حقوق المواطنين وحمايتهم من الممارسات غير القانونية.

وخلال الحملة، تم ضبط عدد من المخالفات التموينية المتنوعة، وقد تمت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب المخالفات وتم إخطار النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بهدف منع تكرار هذه التصرفات التي تضر بالسوق المصرية وتضيع حق المستهلكين.

وجرى تسجيل عدة مخالفات خلال الحملة، حيث كان من بينها البيع بأزيد من التسعيرة والتلاعب في الأوزان، وحيازة بضائع مجهولة المصدر، وأخرى منتهية الصلاحية، وتعد هذه المخالفات من الأبرز التي تؤثر على حقوق المستهلكين وتشوه المنافسة العادلة في السوق.

تحرير 123 مخالفة متنوعة

وتلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد عمرو الطوخي، مدير مباحث التموين بالمحافظة، يفيد بتحرير 123 مخالفة متنوعة خلال الحملة، وتشمل هذه المخالفات البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وتلاعب في الأوزان، وتداول سلع مجهولة المصدر ومغشوشة، وسلع منتهية الصلاحية.

وتأتي هذه الجهود في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والجهات المعنية للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان توفر المنتجات داخل الأسواق بأسعار تنافسية تتوافق مع المواطن البسيط كما تهدف وصول السلع المدعمة إلي مستحقيها، وكذلك منع إستغلال المواطن وإحتكار السلع، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات لمكافحة الغش والتلاعب في الأسواق، وضمان جودة المنتجات المقدمة للمستهلكين، وتعكس هذه الجهود الحكومية التزامًا قويًا بحماية حقوق المستهلكين والحفاظ على سلامتهم.

وتعكف مباحث التموين بالغربية على تنفيذ حملات مكثفة لضبط المخالفات التموينية ومكافحة الغش في الأسواق، وتأمل في أن تسهم هذه الجهود في تحسمتابعة تراجع المخالفات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتمويني في المحافظة، وتؤكد التزامها بمكافحة أي ممارسات غير قانونية تؤثر سلبًا على المستهلكين والاقتصاد المحلي.