الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

زراعة 200 شجرة مثمرة وزينة بمركز ومدينة المحلة في الغربية

زراعة شجر
زراعة شجر

شنت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، بقيادة اللواء عمرو فكري، بزراعة عدد من أشجار الزينة والأشحار المثمرة في القرى التابعة للمركز بالإضافة إلى المدينة، حيث تم زراعة 200 شجرة مثمرة وزينة في عدد من القرى بالإضافة إلى المدينة، في إطار جهودها المستمرة لمكافحة التغير المناخي وتجميل المنطقة، ولمقاومة التغيير المناخي الذي يواجهه العالم.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من  مبادرة زراعة 100 مليون شجرة التي أطلقها رئيس الجمهورية، وتهدف إلى زيادة المساحات الخضراء والاهتمام بالبيئة ومكافحة التغيرات المناخية التي تواجه البلاد، وقد تم اختيار الشوارع والقرى التي ستتم زراعة الأشجار فيها بناءً على تقييم شامل للاحتياجات والفرص المتاحة.

 الأشجار تساهم في تقليل درجة الحرارة في الصيف

وأكد رئيس المدينة، أنه تم اختيار أنواع الأشجار التي تتناسب مع المنطقة وتتحمل ظروف البيئة المحيطة بهدف ضمان استمرارية النباتات وتوفير غطاء نباتي متنوع يساهم في تحسين البيئة، ومن المتوقع أن تسهم زراعة الشجرات في تحسين المظهر الجمالي للمنطقة وخلق بيئة صحية مريحة للسكان.

وفي السياق ذاته، أشار طارق رحمي، محافظ الغربية، إلى أن هذه الأشجار ستساهم في تقليل درجة الحرارة في الصيف وتوفير ظل وتخفيف الرياح القوية، مما يؤدي إلى تحسين جودة الحياة وراحة السكان، موضحًا إن زراعة الأشجار المثمرة والزينة تعكس التزام المحافظة بالمحافظة على البيئة وتعزيز الاستدامة البيئية، المشاركة الفعالة في  مبادرة زراعة 100 مليون شجرة التي أطلقها رئيس الجمهورية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الشاملة للحكومة المصرية في مكافحة التغير المناخي والحفاظ على البيئة الطبيعية، وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية وتحقيق التنمية المستدامة في كافة محافظات مصر، عن طريق مكافحة التغير المناخي وتجميل المناطق الحضرية والريفية في مصر. 

أشجار الزينة والأشحار المثمرة مبادرة زراعة 100 مليون شجرة زيادة المساحات الخضراء الاهتمام بالبيئة مكافحة التغيرات المناخية كافة محافظات مصر

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