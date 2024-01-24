إحباط 80 حالة بناء غير قانوني على الأراضي الزراعية في كفر الزيات بالغربية

تمكنت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات، بقيادة المحاسب عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، بالتعاون مع الوحدات المحلية القروية، من إحباط 80 حالة بناء غير قانوني على الأراضي الزراعية خلال الأسبوع الجاري، وقد تم تحرير مخالفات البناء في قرى المركز والمدينة، مما يعكس التزام السلطات المحلية في مكافحة البناء غير القانوني وحماية الأراضي الزراعية.

كما تم إزالة الشدات الخشبية المخالفة ومصادرة معدات ومواد البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب هذه المخالفات، حيث تم تحويلهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وعبر رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، عن استمرار هذه الحملات وأهميتها، مؤكدًا على تعزيز التعاون المشترك بين الجهات المعنية للحفاظ على النظام البنائي في المنطقة وتطويرها بشكل مستمر وقانوني، وفقًا للقوانين واللوائح المتعلقة بالبناء والتنمية العمرانية، وشدد على ضرورة الامتثال للمعايير المحددة وأن يلتزم الجميع بالقوانين المعمول بها، وعلي الحفاظ علي الرقعة الزراعية والإمتثال لقرارات البناء.

ويتم استخدام الشاشات والأجهزة التكنولوجية الحديثة لنقل الموقع والأحداث بشكل فعلي، مما يسمح للمحافظ بالوقوف على أحدث التطورات في عمليات الإزالة الفورية لأي تعديات تحدث غلي املاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو البناء دون التراخيص اللازمة لذلك.