"تموين الغربية" يضبط 14 تاجرًا يببيعون السجائر بأسعار أعلى من التسعيرة الرسمية

تمكنت لجان من مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط 14 تاجرًا يتلاعبون بأسعار السجائر، وقاد المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تفتيشية مكبرة بالتعاون مع مفتشي الرقابة التموينية في المديرية لمراقبة وتفتيش محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعي في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وتمكنت الحملة من ضبط 14 تاجرًا يقومون ببيع السجائر بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية، تم ضبط المخالفات وتحرير محاضر منفردة بكل واقعة، وتم إخطار النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتوقيع العقوبات المناسبة لهم.

مكافحة الغش والتلاعب في الأسعار

ومن جهته، أكد وكيل وزارة التموين بالغربية، أن ضبط التجار الذين لم يلتزموا بالتسعيرة الرسمية يعد جزءًا من جهود الحكومة المستمرة في مكافحة الغش والتلاعب في الأسعار وضمان استدامة التموين العادل للمواطنين، مشيرًا إلى أن تطبيق القوانين والعقوبات ضد المخالفين يعزز النظام الاقتصادي ويحمي حقوق المستهلكين.

كما أعلن المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية، عن استمرار المديرية في سعيها لمكافحة الغش والتلاعب في الأسعار وضمان توافر المواد الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزراة التموين بقيادة الدكتور علي المصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي.

وأكد استمرار الحملات التفتيشية الدورية والتعاون مع الجهات المعنية وأن الحملات ستظل جزءًا أساسيًا من استراتيجية مديرية التموين في محافظة الغربية، للحفاظ على حقوق المستهلكين وضمان توفر المواد الأساسية بأسعار معقولة، وسعيًا لضبط المتجاوزين ومعاقبتهم بشكل صارم جزءًا من الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة التجارية وحماية المواطنين من التلاعب والغش في الأسعار.