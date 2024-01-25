ضبط صاحب مخبز استولى على طن دقيق مدعم لبيعه بالسوق السوداء بكفرالزيات

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية من ضبط صاحب مخبز في مركز كفرالزيات، بعدما تبيّن أنه استولى على كمية من الدقيق البلدي المدعم، وقام ببيعها في السوق السوداء دون حق، قاصدًا التربح غير المشروع.

صاحب مخبر استولى على 20 جوال دقيق مدعمًا

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا يفيد بتمكن حملة مفتشي الرقابة التموينية بمركز كفرالزيات من ضبط صاحب المخبز المخالف، وتم ضبطه وهو يحتجز 20 جوالًا من الدقيق المدعم، بإجمالي وزن يصل إلى طن واحد، وذلك بعد إجراء الجرد الفعلي لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، تبيّن أنه قام بالتصرف في هذه الكمية من الدقيق ببيعها في السوق السوداء، والتربح المالي دون وجه حق.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، وأكد وكيل الوزارة أن هذا الضبط يعد خطوة هامة في مكافحة الاحتكار والتلاعب بالسلع الأساسية والحفاظ على استقرار الأسواق وحقوق المواطنين.

استمرار مكافحة التجاوزات والمخالفات التموينية

وقال أبوهاشم: تؤكد مديرية التموين بالغربية على استمرار جهودها في مكافحة التجاوزات والمخالفات التموينية، وتؤكد أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية ضد أي شخص يخالف القوانين ويستغل موقعه للتربح غير المشروع على حساب المواطنين والاقتصاد العام.

وفي سياق متصل، تحفظت مديرية التموين بالغربية على 2 طن ملح طعام مجهولة المصدر، قبل طرحها للبيع فى الأسواق والغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وذلك داخل مطحن لتعبئة الملح دون ترخيص.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا بتمكن حملة تموينية بمركز زفتى، من ضبط 2 طن ملح طعام مجهولة المصدر داخل مطحن ملح بدون ترخيص.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر لصاحب المطحن، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.