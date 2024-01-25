الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط صاحب مخبز استولى على طن دقيق مدعم لبيعه بالسوق السوداء بكفرالزيات

دقيق مدعم
دقيق مدعم

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية من ضبط صاحب مخبز في مركز كفرالزيات، بعدما تبيّن أنه استولى على كمية من الدقيق البلدي المدعم، وقام ببيعها في السوق السوداء دون حق، قاصدًا التربح غير المشروع.

صاحب مخبر استولى على 20 جوال دقيق مدعمًا

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا يفيد بتمكن حملة مفتشي الرقابة التموينية بمركز كفرالزيات من ضبط صاحب المخبز المخالف، وتم ضبطه وهو يحتجز 20 جوالًا من الدقيق المدعم، بإجمالي وزن يصل إلى طن واحد، وذلك بعد إجراء الجرد الفعلي لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، تبيّن أنه قام بالتصرف في هذه الكمية من الدقيق ببيعها في السوق السوداء، والتربح المالي دون وجه حق.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، وأكد وكيل الوزارة أن هذا الضبط يعد خطوة هامة في مكافحة الاحتكار والتلاعب بالسلع الأساسية والحفاظ على استقرار الأسواق وحقوق المواطنين.

استمرار مكافحة التجاوزات والمخالفات التموينية

وقال أبوهاشم: تؤكد مديرية التموين بالغربية على استمرار جهودها في مكافحة التجاوزات والمخالفات التموينية، وتؤكد أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية ضد أي شخص يخالف القوانين ويستغل موقعه للتربح غير المشروع على حساب المواطنين والاقتصاد العام.

وفي سياق متصل، تحفظت مديرية التموين بالغربية على 2 طن ملح طعام مجهولة المصدر، قبل طرحها للبيع فى الأسواق والغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وذلك داخل مطحن لتعبئة الملح دون ترخيص.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا بتمكن حملة تموينية بمركز زفتى، من ضبط 2 طن ملح طعام مجهولة المصدر داخل مطحن ملح بدون ترخيص.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر لصاحب المطحن، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

مديرية التموين بمحافظة الغربية صاحب مخبز في مركز كفر الزيات مكافحة الاحتكار والتلاعب بالسلع مكافحة التجاوزات حساب المواطنين والاقتصاد العام

مواد متعلقة

محافظ الغربية يستقبل نائب وزير الصحة لشئون السكان

رفع 140 طن مخلفات وقمامة من "السنطة" بالغربية

حملة صيانة وإصلاح لأعمدة الإنارة في "زفتى" بالغربية

تواصل حملات مراقبة مواعيد غلق المحال لترشيد استهلاك الكهرباء بالغربية

إحباط 80 حالة بناء غير قانوني على الأراضي الزراعية في كفر الزيات بالغربية

تحرير 22 مخالفة لمخابز بلدية وسياحية بمدينة طنطا في الغربية

زراعة 200 شجرة مثمرة وزينة بمركز ومدينة المحلة في الغربية

ضبط وتحرير 123 مخالفة تموينية خلال 24 ساعة بالغربية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

عاجل.. "حماس" توجه صدمة للاحتلال الإسرائيلى بشأن صفقة جديدة

فى يومه الأول.. أسطول أتوبيسات جاهز لنقل زوار معرض القاهرة للكتاب

عاجل| صدمة جديدة لمنتخب مصر قبل مباراة دور الـ16

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبد العزيز

حتى شيخ النقاد ضبط متلبسًا بالسرقة!

مؤمن المحمدي

ضياء أبواليزيد

محمد العسيري

مبادرة وزارة الصحة لأصدقاء «نديم أبوسريع»!

وائل لطفي

أخطاء الماضى وآلام الحاضر «2»

ماجد حبته

عيد الشعب والجيش والشرطة

حسين دعسة

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

د هند جاد

عزلة فنية ليست إجبارية.. ضد تسليع الفنانات

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! (2)

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات فى جنين واقتحامات فى نابلس ورام الله وتشديدات أمنية شرق القدس

صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المخطوفين.. ما هى المعضلة الإسرئيلية؟

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة