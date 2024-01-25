وقف 80 حالة إنشاء وبناء مخالف بمركز زفتي في الغربية

قال إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، أن مجلس المدينة ولجانه الهندسية المشكلة، اتخذت إجراءات حازمة لمنع البناء غير المرخص وغير القانوني، وعلى الأراضي الزراعية، وأوضح أنه تم وقف أعمال البناء غير المرخصة في مجموع 80 حالة، تشمل مبانٍ قيد الإنشاء وأدوارًا مخالفة في المنازل القائمة.

كما تم إزالة الشدات الخشبية المخالفة ومصادرة معدات ومواد البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب هذه المخالفات، حيث تم تحويلهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وأن هذه الخطوات تعكس التزام السلطات المحلية بمكافحة البناء غير القانوني والحد منه، وتعزز الشفافية والعدالة في القطاع العقاري، وعبر عن أمله في استمرار التعاون بين جميع الجهات المعنية لمنع حدوث مخالفات بناء جديدة والحفاظ على النظام العام والتنمية المستدامة في المنطقة.

التعاون مع الوحدات المحلية القروية

واكد "فايد"، استمرار التعاون مع الوحدات المحلية القروية وحرص الجميع على الالتزام التام بمكافحة البناء غير القانوني والحفاظ على الأراضي الزراعية والبيئة، حيث تعد هذه القضية الحيوية في إطار الجهود المستمرة لمنع البناء غير المرخص وغير القانوني، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية، ورئاسة مجلس الوزراء، بمكافحة البناء غير القانوني ومنع البناء غير المرخص.

محافظ الغربية ي شدد على استمرار الحملات

مؤكدًا ان طارق رحمي محافظ الغربية، قد شدد على استمرار هذه الحملات وتعزيز التعاون المشترك بين الجهات المعنية للحفاظ على نظام البناء في المنطقة وتطويرها بشكل مستمر وقانوني، وفقًا للقوانين واللوائح المتعلقة بالبناء والتنمية العمرانية، وأكد على ضرورة الامتثال للمعايير المحددة وأن يلتزم الجميع بالقوانين المعمول بها، وذلك في إطار الجهود الرامية لحماية الأراضي الزراعية، والحفاظ على البيئة المبنية بشكل قانوني ومنظم، وضمان سلامة المباني والمنشآت للمواطنين.