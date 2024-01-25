تشميع 27 محلًا وورشة في المحلة الكبرى لمخالفة مواعيد الغلق

أعلن اللواء عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبري في محافظة الغربية، أنه تم إغلاق وتشميع 27 محلًا وورشة في المركز والمدينة، بسبب مخالفة أصحابها المواعيد الرسمية للغلق، وذلك خلال مرور لجان الوحدات المحلية في قري المركز والمدينة، وذلك في إطار الالتزام بقرارات مجلس الوزراء التي تحدد مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية والمولات والمطاعم والورش.

وتشكلت لجان في كل وحدة محلية تحت إشراف نواب رئيس المدينة، بهدف تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وضمان التزام المحلات التجارية والورش والمطاعم بهذه القرارات، تقوم اللجان بزيارة المحلات والمنشآت للتأكد من التزامها بمواعيد الغلق المحددة والإجراءات الاحترازية والانضباط.

تفعيل عمل اللجان المشكلة في كل وحدة محلية

وتهدف هذه القرارات إلى تفعيل عمل اللجان المشكلة في كل وحدة محلية تحت إشراف نواب رئيس المدينة، وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء للحد من استهلاك التيار الكهربائي بشكل مبالغ فيه، من خلال تقليل إضاءة المحلات، وفي سياق ذلك، تم أيضًا إطفاء الإنارة الخارجية لـ 29 محلًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.

يأتي هذا الإجراء في سياق الالتزام بقرارات مجلس الوزراء التي تنص على تحديد مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية والمطاعم والورش، بهدف تنفيذ إجراءات لتقليل استهلاك الكهرباء وترشيد استخدامها، تهدف هذه القرارات إلى المساهمة في الحفاظ على موارد الطاقة وتحقيق الاستدامة البيئية في المجتمع