الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة شاملة لرفع القمامة وتنظيف الطرق في مركز بسيون بالغربية

نظافة
نظافة

أعلنت رئاسة مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، بقيادة اللواء إسلام النجار، عن إطلاق حملة شاملة للارتقاء بمستوى النظافة وتحسين جودة البيئة في المركز والمدينة، وتهدف هذه الحملة إلى رفع القمامة والمخلفات المتراكمة، وتنظيف الطرق الفرعية التي تربط المداخل الرئيسية للقرى المجاورة، بهدف تسهيل حركة المواطنين والمركبات.

تم جمع وإزالة حوالي 170 طنًا من القمامة والمخلفات التي تراكمت في مركز ومدينة بسيون، وذلك بالتعاون مع الوحدات القروية المحلية التي قدمت المعدات اللازمة لتنفيذ العمليات، بالإضافة إلي عمال الوحدات المحلية، وأسهمت هذه الجهود في تحسين المظهر العام للمنطقة والتخلص من التراكمات الضارة.

وأكد رئيس مدينة بسيون، أن هذه الحملة تعكس اهتمام الوحدة المحلية بقضايا البيئة وصحة المجتمع، وأنها ستستمر في المستقبل للحفاظ على نظافة المركز والمدينة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وشدد على ضرورة التعاون الفعال بين الوحدة المحلية والمواطنين للحفاظ على المظهر العام للمدينة والحفاظ على الصحة العامة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية.

 التزام الوحدات المحلية بتحسين جودة الحياة للمواطنين

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة الشاملة لرفع القمامة وتنظيف الطرق، تأتي ضمن جهود التصدي لمشكلة تراكم النفايات وتحسين البيئة المحيطة، وتعكس هذه الجهود التزام الوحدات المحلية والمحافظة بتحقيق النظافة العامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، كما تعزز هذه الحملة التعاون الفعال بين رئاسة الوحدة المحلية ببسيون والوحدات القروية التابعة لها في تحقيق هذا الهدف، وذلك لتحقيق تنمية مستدامة وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.

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