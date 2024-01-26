الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات لمراقبة مواعيد غلق المحال لترشيد استهلاك الكهرباء بالغربية

غلق
غلق

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أهمية الالتزام بمواعيد الغلق والإجراءات الاحترازية، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وطالب المحافظ، رؤساء المدن والأحياء بضرورة الالتزام وتنفيذ تلك المواعيد، بهدف الحفاظ على استقرار توريد الكهرباء وفقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

قال رحمي، إن محافظة الغربية مستمرة في تكثيف حملاتها الرقابية والمتابعة في المراكز والمدن المختلفة بالمحافظة بهدف ضمان الامتثال لمواعيد الغلق والإجراءات الاحترازية، وتطبيق الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، موضحًا أن المحافظة تدعوا جميع المواطنين وأصحاب المنشآت التجارية إلى التعاون الكامل والالتزام بالتدابير والتوجيهات الحكومية، حفاظًا على الصحة العامة واستقرار التوريد الكهربائي.

غلق 23 محلا وورشة في المحلة

وفي هذا السياق، أعلنت رئاسة مركز ومدينة طنطا بقيادة الدكتور محمود عيسي، رئيس مركز ومدينة طنطا، إنه تم غلق 23 محلا وورشة، لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية، وذلك خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة، كما تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ 22 محلا وذلك تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.

وأشار عيسى، إلى استمرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة، في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والخاصة بتطبيق المواعيد الرسمية المقررة لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والورش.

وأكد رئيس المدينة، تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية، تحت إشراف نواب رئيس المدينة، ويتم من خلالها المرور على كافة المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات، وذلك للالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام.

وكان الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، قد أعلن عن استمرار محافظة الغربية في حملاتها الرقابية والمتابعة في مراكز ومدن المحافظة بهدف رصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات التجارية والإجراءات الاحترازية التي وضعها مجلس الوزراء، وأنه لا تهاون في تطبيق قرارات مجلس الوزاراء بشأن مواعيد الغلق المعلنة.

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