الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

زراعة 180 شجرة مثمرة وزينة في قرى زفتى بالغربية

زراعة شجر
زراعة شجر

استمرت رئاسة مركز ومدينة زفتى، بمحافظة الغربية، تحت قيادة المحاسب إبراهيم فايد، في سعيها لتنفيذ مبادرة الرئيس لزراعة 100 مليون شجرة، وذلك بزراعة عدد من أشجار الزينة والأشحار المثمرة في القرى التابعة للمركز بالإضافة إلى المدينة.

وزرعت رئاسة المركز والمدينة 180 شجرة مثمرة وزينة في عدد من القرى بالإضافة إلى المدينة، وتأتي هذه الخطوة كجزء من  مبادرة زراعة 100 مليون شجرة التي أطلقها رئيس الجمهورية، وتهدف إلى زيادة المساحات الخضراء والاهتمام بالبيئة ومكافحة التغيرات المناخية التي تواجه البلاد.

زراعة أشجار مثمرة وزينة

وأكد رئيس المدينة، أن رئاسة مركز ومدينة زفتى، تواصل عمليات زراعة الشجار يومًا بعد يوم بزراعة أشجار مثمرة وزينة، في إطار جهودها المستمرة لمكافحة التغير المناخي وتجميل المنطقة، ولمقاومة التغيير المناخي الذي يواجهه العالم. وقد تم اختيار الشوارع والقرى التي ستتم زراعة الأشجار فيها بناءً على تقييم شامل للاحتياجات والفرص المتاحة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة زفتي، أنه تم اختيار أنواع الأشجار التي تتناسب مع المنطقة وتتحمل ظروف البيئة المحيطة بهدف ضمان استمرارية النباتات وتوفير غطاء نباتي متنوع يساهم في تحسين البيئة، ومن المتوقع أن تسهم زراعة الشجرات في تحسين المظهر الجمالي للمنطقة وخلق بيئة صحية مريحة للسكان، ضمن تعليمات طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، نحو التزام المحافظة بالمحافظة على البيئة وتعزيز الاستدامة البيئية، المشاركة الفعالة في  مبادرة زراعة 100 مليون شجرة التي أطلقها رئيس الجمهورية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الشاملة للحكومة المصرية في مكافحة التغير المناخي والحفاظ على البيئة الطبيعية، وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية وتحقيق التنمية المستدامة في كافة محافظات مصر، عن طريق مكافحة التغير المناخي وتجميل المناطق الحضرية والريفية في مصر. 

رئاسة مركز ومدينة زفتي المحاسب إبراهيم فايد مبادرة الرئيس لزراعة 100 مليون شجرة شجرة مثمرة وزينة في عدد من القرى الاهتمام بالبيئة ومكافحة التغيرات المناخية تواصل عمليات زراعة الشجار يوم ا بعد يوم بزراعة مكافحة التغير المناخي والحفاظ على البيئة الطبيعية مكافحة التغير المناخي

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