ضبط 72 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن محافظة الغربية

ضبطت مباحث التموين بالغربية، في حملة على مدار الـ24 ساعة المنقضية، 72 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة، في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة، وجرى تسجيل عدة مخالفات خلال الحملة، حيث كان من بينها البيع بأزيد من التسعيرة والتلاعب في الأوزان، وحيازة بضائع مجهولة المصدر، وأخرى منتهية الصلاحية، وتعد هذه المخالفات من الأبرز التي تؤثر على حقوق المستهلكين وتشوه المنافسة العادلة في السوق.

وتلقى العقيد عمرو الطوخي، مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارًا بتحرير 72 مخالفة متنوعة شملت، البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وتلاعب في الأوزان، وسلع مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة.

تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة

وكان اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، قد وجه مباحث التموين، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

تأتي هذه الجهود في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والجهات المعنية للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان توفر المنتجات داخل الأسواق بأسعار تنافسية تتوافق مع المواطن البسيط كما تهدف وصول السلع المدعمة إلي مستحقيها، وكذلك منع إستغلال المواطن واحتكار السلع، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات لمكافحة الغش والتلاعب في الأسواق، وضمان جودة المنتجات المقدمة للمستهلكين، وتعكس هذه الجهود الحكومية التزامًا قويًا بحماية حقوق المستهلكين والحفاظ على سلامتهم.

وتعكف مباحث التموين بالغربية على تنفيذ حملات مكثفة لضبط المخالفات التموينية ومكافحة الغش في الأسواق، وتأمل في أن تسهم هذه الجهود في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتمويني في المحافظة، وتؤكد التزامها بمكافحة أي ممارسات غير قانونية تؤثر سلبًا على المستهلكين والاقتصاد المحلي.