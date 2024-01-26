أمطار متوسطة وخفيفة وانخفاض درجات الحرارة بالغربية

تعرضت مراكز ومدن محافظة الغربية، اليوم الجمعة، إلى هطول أمطار متوسطة وخفيفة، وشهدت سماء المحافظة، ظهور سحب منخفضة ومتوسطة في معظم المناطق، وتراوحت شدة الأمطار حسب المنطقة، إذ كانت الأمطار متوسطة في مراكز المحلة وسمنود وكفر الزيات، بينما كانت خفيفة في زفتى وطنطا والسنطة، وكذلك في بسيون وقطور وانخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ووصلت في بعض الأحيان إلى حد الصقيع.

ووجَّه طارق رحمي، محافظ الغربية، رؤساء المدن والأحياء والمراكز بسرعة شفط مياه الأمطار فور تجمعها في الشوارع بالتعاون مع فروع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، يهدف ذلك إلى تسهيل حركة المرور وضمان سلامة المواطنين.

كما اتخذت شركة الكهرباء إجراءات احترازية، حيث رفعت حالة الطوارئ استعدادًا لأي انقطاع في التيار الكهربائي عن بعض المناطق في المدن أو القرى نتيجة الأمطار، تهدف هذه الخطوة إلى ضمان استمرارية توفير الكهرباء وتجنب أي تأثير سلبي على الحياة اليومية للمواطنين.

ووجَّهت المحافظة نصائح للأشخاص بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة والمناسبة للطقس البارد عند خروجهم في الشوارع والأماكن العامة، وتجنب التعرض للبرودة الشديدة، كما يُنصح بتجنب السفر غير الضروري وتأخير أي خروج غير ضروري حتى تتحسن الأحوال الجوية، خاصة مع إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن جو غير مستقر خلال عدة أيام.

أمطار علي الغربية

أمطار علي الغربية

أمطار علي الغربية

أمطار علي الغربية

أمطار علي الغربية

أمطار علي الغربية