الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 18 مخالفة للمخابز خلال حملة تموينية بالمحلة الكبرى

تموين الغربية
تموين الغربية

نفذت مديرية التموين بالغربية، حملة مكبرة استهدفت مدينة المحلة الكبرى ، لضبط المخالفات المتعلقة بالإنتاج والتصرف في المخابز البلدية، وقاد الحملة هيثم علام، مدير الرقابة بمديرية التموين، وحازم طه، مدير إدارة مركز المحلة الكبرى، والمفتشين خالد زكي ومحمد صلاح.

وأسفرت الحملة عن تحرير 18 محضرًا شملت “12 محضرًا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 3 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، محضر واحد لتصرف غير قانوني في 15 شكارة بناحية مركز المحلة، تحرير محضر واحد لتجميع 10 شكارات من الدقيق البلدي المدعم، تحرير محضر واحد لتجميع 24 شكارة من الدقيق البلدي المدعم”.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور علي المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وبمتابعة من محافظ الغربية، المهندس محمد أبو هاشم، وبالتنسيق مع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، يتم حاليًا دراسة المخالفات المرصودة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وإبلاغ النيابة العامة بالأمر.

وأكدت مديرية تموين الغربية وإدارة تموين المحلة الكبرى المركزية، على استمرار جهودهم في متابعة ومراقبة المخابز وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وتشدد الجهات المعنية على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفة تتعلق بجودة المنتجات أو ارتكاب تجاوزات في التصرف في المواد الغذائية.

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حملة تموينية في محافظة الغربية لضبط المخالفات في المخابز البلدية مديرية تموين الغربية حملة تموينية مشتركة إدارة تموين المحلة الكبرى المركزية جهود الحملة إدارة مركز المحلة الكبرى الحملة بالتعاون مع فريق من المفتشين التموينيين

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