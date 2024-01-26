تحرير 18 مخالفة للمخابز خلال حملة تموينية بالمحلة الكبرى

نفذت مديرية التموين بالغربية، حملة مكبرة استهدفت مدينة المحلة الكبرى ، لضبط المخالفات المتعلقة بالإنتاج والتصرف في المخابز البلدية، وقاد الحملة هيثم علام، مدير الرقابة بمديرية التموين، وحازم طه، مدير إدارة مركز المحلة الكبرى، والمفتشين خالد زكي ومحمد صلاح.

وأسفرت الحملة عن تحرير 18 محضرًا شملت “12 محضرًا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 3 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، محضر واحد لتصرف غير قانوني في 15 شكارة بناحية مركز المحلة، تحرير محضر واحد لتجميع 10 شكارات من الدقيق البلدي المدعم، تحرير محضر واحد لتجميع 24 شكارة من الدقيق البلدي المدعم”.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور علي المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وبمتابعة من محافظ الغربية، المهندس محمد أبو هاشم، وبالتنسيق مع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، يتم حاليًا دراسة المخالفات المرصودة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وإبلاغ النيابة العامة بالأمر.

وأكدت مديرية تموين الغربية وإدارة تموين المحلة الكبرى المركزية، على استمرار جهودهم في متابعة ومراقبة المخابز وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وتشدد الجهات المعنية على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفة تتعلق بجودة المنتجات أو ارتكاب تجاوزات في التصرف في المواد الغذائية.

0c6e1c93-7fdf-4592-91b7-5ae3b7925ec0

1874b70f-b2d7-4fef-a511-28d7ada835e1