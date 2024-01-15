الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس شعبة المخابز: لا تغيير فى سعر رغيف الخبز المدعم (فيديو)

الخبز
الخبز

أكد المهندس عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، أن سعر رغيف الخبز المدعم سيبقى كما هو دون أي زيادة أو تأثير على المستهلك، مشيرا إلى أن المقترح الذي تقدم به يهدف إلى إعادة تكلفة رغيف الخبز بناء على الظروف الحالية للسوق المصرية.

‎وقال "غراب"، في اتصال هاتفي مع برنامج "في المساء مع قصواء" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على شاشة "سي بي سي"، إن تكلفة رغيف الخبز المدعم تضمنت عدة عناصر منها العمالة والكهرباء والمياه والإيجار وهامش الربح، وأن هذه العناصر شهدت زيادات كبيرة في السنوات الأخيرة دون أن يتم تعديل تكلفة الرغيف منذ نحو 4 سنوات.

‎وأوضح غراب، أن المقترح لا يقصد به رفع سعر الرغيف أو إلغاء الدعم عليه، بل يقصد به تحديث التكلفة بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي الجديد، مطمئنا المواطنين بأن رغيف العيش سيظل متوفرا بنفس السعر والجودة.

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